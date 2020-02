En studio : des nouvelles de Genesis!

Genesis GV80 2021 : on en apprend un peu plus !

Le mystérieux VUS Genesis, dont le dévoilement a été retardé près d’une dizaine de fois, se fait toujours attendre. Toutefois, on a enfin un peu plus de détails. Alors que les ventes de la marque Genesis sont faibles, pour rester positif, l’arrivée d’un VUS, le GV80, est plus qu’opportune. Ce …