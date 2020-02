La valeur des voitures à essence va-t-elle s’écrouler dans 5 ans?

En studio : peut-on remorquer avec une voiture électrique?

Les véhicules électriques deviennent de plus en plus accessibles et s’adressent désormais à une panoplie de conducteurs. Au-delà des déplacements sans essence, les consommateurs sont maintenant à la recherche de modèles électriques polyvalents et capables de les accompagner dans leur quotidien. C’est le cas de Pierre, un lecteur du Guide …