Le garage de rêve de Michel Barrette

Collectionneur et passionné de voitures anciennes, Michel Barrette était l’invité de la semaine à l’émission Le Guide de l’auto animée par Antoine Joubert et Germain Goyer sur QUB Radio.

Parmi les nombreux projets qui l'occupent au quotidien, Michel Barrette va restaurer une Ford de 1935 : « la voiture a été retouchée mais jamais repeinte. Je voudrais faire une auto dans l'esprit Hotrod, mais comme si elle était réalisée dans les années 1950 ».

Et pour montrer chaque étape de la restauration de l'auto, le célèbre animateur et humoriste a créé une chaîne Youtube.« J'ai vu que mes fils postaient des vidéos sur Youtube et ils m'ont dit Papa, pourquoi tu ne ferais pas ça toi aussi, tu en as plein du stock, ajoute-t-il ».

Au cours de l’émission, Antoine Joubert et Germain Goyer sont aussi revenus sur la disparition de la marque Holden et sur le dévoilement de quelques photos officielles du Kia Sorento de prochaine génération. Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Toyota RAV4 TRD Off-Road et Lexus ES 350.

Pour conclure l’émission, ils discutent de l’évolution, mais surtout de la confusion entre les besoins et les désirs des consommateurs québécois.

Le Guide de l’auto, c’est tous les samedis à 10 h sur QUB Radio.