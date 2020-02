Cette Ford Model A cracheuse de flammes roule avec un V12 de tank!

La Ford Model A est un classique de la marque et, comme plusieurs autres voitures anciennes, il attire des adeptes de tuning et de restauration de véhicules, plus précisément ceux qui se spécialisent dans ce qu’on appelle les « restomods ».

En faisant une petite recherche sur Internet, vous trouverez rapidement des exemplaires remarquables, que ce soit par leur design ou leurs composantes.

Eh bien, la chaîne YouTube du magazine australien Street Machine nous fait découvrir aujourd’hui une Ford Model A démentielle qui « renferme » un moteur… de char d’assaut.

Un amateur néo-zélandais du nom de Russell Lowe a réussi à mettre la main sur un V12 Meteor de 27 litres d’un tank Centurion utilisé par l’armée britannique après la Seconde Guerre mondiale. Fabriqué à l’origine par Rolls-Royce, le moteur générait 650 chevaux, mais Lowe a greffé sur le dessus un compresseur volumétrique 16-71 ainsi que des carburateurs 1250 CFM Dominator.

D’après ses estimations, son Model A produit entre 1 000 et 1 200 chevaux!

En fait, il ne reste pas grand-chose du véhicule original. Le monstre de Lowe repose sur un châssis de camion Ford de 1949, toute la transmission a été remplacée et bien sûr la suspension a reçu beaucoup de modifications également. Le travail a été très complexe puisqu’il n’y avait pas de manuel ni de spécifications pour faciliter l’implantation et les réglages du moteur.

Lowe mentionne qu’il participera dans les prochaines semaines à une course d’accélération… en espérant que la structure tienne le coup et que le bolide garde une trajectoire assez droite. Oh, et les freins sont ceux d’origine, alors bonne chance!

Si vous n’avez pas encore cliqué sur la vidéo, faites-le sans attendre et montez le son!