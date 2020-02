Mercedes-AMG pousse le GLE à 603 chevaux

Le dernier-né de la gamme de modèles de performance de Mercedes-AMG est, sans surprise, un autre VUS. Voici le nouveau GLE 63 S 4MATIC+ Coupé 2021.

Déjà, les acheteurs pouvaient choisir des moteurs de 255, 362 et 429 chevaux, mais visiblement, ce n’était pas encore assez pour les savants fous d’AMG. Alors, ils ont concocté cette version qui renferme un V8 biturbo de 4 litres et qui crée tout un écart de puissance avec les autres : 603 chevaux et un couple de 627 livres-pied. Le système hybride léger EQ Boost intégré au moteur fournit même un gain temporaire de 21 chevaux et 184 livres-pied.

Vous trouvez que c’est démesuré? Peut-être, mais la compagnie n’avait pas vraiment le choix, au fond. Les nouveaux BMW X5 M et X6 M exploitent pour leur part un V8 biturbo de 4,4 litres qui développe jusqu'à 617 chevaux et 553 livres-pied de couple en version Competition. Tant du côté d’Affalterbach que de Munich, on parle d’un chrono de 3,8 secondes pour compléter le sprint 0-100 km/h!

Photo: Daimler

Le Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé peut aussi compter sur une boîte à double embrayage AMG SPEEDSHIFT à neuf rapports spécialement calibrée, un rouage intégral AMG Performance 4MATIC+ entièrement variable, une direction sport AMG et une suspension pneumatique AMG RIDE CONTROL+.

Naturellement, il lui fallait des freins ultra performants. Les disques mesurent 400 millimètres de diamètre à l’avant et 370 millimètres à l’arrière et sont mordus par des étriers qui comptent respectivement six pistons et un piston. En option, des freins en céramique offrent encore plus de résistance à l’usure.

La technologie AMG DYNAMIC SELECT adapte plusieurs paramètres en fonction du mode choisi, dont la réponse du moteur et de la boîte de vitesses, la sensibilité de la direction, l’amortissement de la suspension et, dans certains cas, le son du véhicule. Sept modes de conduite sont proposés, soit Confort, Sport, Sport+, Individuel, Course, Sentier et Sable. Ces deux derniers, bien sûr, sont expressément conçus pour le hors-route (mais qui va oser s’en servir réellement?).

Photo: Daimler

Sur le plan du design, on note une calandre exclusive, des prises d’air noires, un becquet au fini chrome argenté et un capot bombé à l’avant. Les côtés sont marqués par des ailes élargies, des jupes latérales et des roues AMG de 22 pouces. Enfin, à l’arrière, tant le pare-chocs avec diffuseur intégré que les deux sorties d’échappement doubles portent la signature d’AMG. Enfin, un ensemble AMG Nuit permet d’ajouter des touches sombres au véhicule.

En plus des modèles BMW, le Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé 2021 rivalisera avec les Audi RS Q8, Porsche Cayenne Turbo Coupé et Lamborghini Urus. Son prix et sa date de lancement au Canada restent à préciser.

