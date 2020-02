Que pensez-vous d’un Hyundai Veracruz Limited 2012 pour 10 000 $?

Que pensez-vous d’un Hyundai Veracruz Limited 2012 de 100 000 km vendu 10 000 $?

Nous sommes une famille de quatre avec un nouveau-né et nous trouvons son format très pratique.

Bonjour Simon,

Le Veracruz est un véhicule peu répandu et qui est disparu du marché après seulement cinq ans de commercialisation. Il s’agissait d’un premier essai pour Hyundai dans ce segment qui, aujourd’hui, est très populaire.

Le Veracruz n’a pas connu le succès escompté et il est clair que sa consommation d’essence très élevée a nui à son succès : il faut facilement prévoir une moyenne de 14 à 15 L/100 km, et une consommation sur route d’environ 12 L/100 km. Sachez également qu’il n’est pas un as en matière de remorquage, puisque la capacité est limitée à 3 500 lb, et que même avec ce poids, il s’affaisse et manque de stabilité.

Au chapitre de la fiabilité, quelques points sont à surveiller. D’abord, assurez-vous que l’entretien de la boîte automatique a été fait correctement. Une vidange d’huile/filtre dès l’achat est recommandée pour éviter des ennuis. La boîte n’a pas tendance à briser, mais son rendement est rapidement affecté si l’entretien n’est pas adéquat.

Plusieurs problèmes concernant les conduits de chauffage ont aussi été répertoriés, surtout en ce qui concerne le système auxiliaire arrière. Puis, si vous remarquez des fuites d’huile provenant des culasses, sachez qu’il existe un rappel à cet effet.

Évidemment, l’avantage du Veracruz se situe au niveau du prix. Presque deux fois moins cher qu’un Toyota Highlander de même année/kilométrage, ou encore qu’un Honda Pilot. Ces véhicules sont moins gourmands et peut-être un peu plus solides, mais à 50% ou 60% du prix, le Veracruz constitue une très belle solution de rechange.

En vidéo : voyez pourquoi les camionnettes et les VUS sont aussi populaires