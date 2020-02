Nissan teste un service d’abonnement aux États-Unis

Nissan, qui cherche par tous les moyens ces temps-ci à contrer sa dégringolade et à renflouer ses coffres, vient d’annoncer la mise sur pied d’un nouveau service d’abonnement appelé Nissan Switch.

À l’instar de Porsche, qui avait démarré son programme Passeport avec un projet pilote à Atlanta, le constructeur japonais procèdera d’abord à un essai dans la région de Houston.

L’idée est d’offrir aux clients une alternative à l’achat et à la location en mettant l’accent sur le choix et la flexibilité. Aucun engagement à long terme n’est requis et les abonnés pourront changer de véhicule aussi souvent qu’ils le désirent.

Imaginez, vous sauvez de l’essence en semaine avec une LEAF, puis vous l’échanger contre un Pathfinder pour transporter une partie de l’équipe de soccer de votre fils à son tournoi le samedi. La fin de semaine suivante, vous empruntez une GT-R pour aller vous amuser en piste.

Photo: Nissan

Combien ça coûte?

Au-delà du coût d’abonnement initial de 495 $, les mensualités s’élèvent à 699 $ pour une Altima, un Rogue, un Pathfinder ou un Frontier, et à 899 $ pour une LEAF PLUS, une Maxima, un Murano, un Armada, un TITAN, une 370Z ou une GT-R. Cette dernière exige toutefois un supplément quotidien de 100 $ avec une limite de sept jours consécutifs.

Tout est inclus ou presque : les changements de véhicule, la livraison (c’est un préposé qui vous apporte le nouveau véhicule à l’endroit de votre choix et repart avec l’autre), le nettoyage, les assurances, l’assistance routière et l’entretien régulier. Évidemment, l’utilisateur doit payer pour l’essence.

Si l’essai est concluant, Nissan pourrait étendre le service Switch à d’autres villes nord-américaines l’an prochain. Qu’en pensez-vous?

