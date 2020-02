Face-à-Face : le Dodge Durango SRT est-il un choix acceptable?

Avec son gros V8 de 6,4 litres développant 475 chevaux, le Dodge Durango SRT affiche une consommation d’essence vraiment élevée. De ce fait, Dodge ne vise pas les fervents amateurs de motorisation électrique avec ce modèle plutôt viril.

Ce mastodonte de 90 000$ propose également une conduite différente entre les modes piste, sport, neige et automatique. Il existe aussi un mode dédié au remorquage.

Le Durango, vendu à un prix élevé, peut-être comparé au Mercedes-Benz GLS 580. Évidemment, la motorisation et les technologies du VUS de la marque allemande sont beaucoup plus raffinées que celles de notre modèle d'essai. La fusion entre Fiat-Chrysler et PSA va-t-elle permettre la modernisation du Durango dans un avenir proche?

Les journalistes du Guide de l’auto Marc-André Gauthier et Frédéric Mercier vous en disent plus dans cette capsule Face-à-Face!

