Quel VUS à 7 places à petit prix me conseillez-vous?

Je possède un Mazda Tribute 2010 et je suis à la recherche d’un véhicule utilitaire sport (VUS) à sept places et mon budget n’est pas illimité.

J’hésite entre un Mitsubishi Outlander 2018 ou un Nissan Pathfinder de la même année.

Bonjour Maxence,

Bien qu’ils puissent accueillir tous les deux jusqu’à sept occupants, les Outlander et Pathfinder 2018 sont des véhicules bien différents. En effet, l’Outlander fait partie de la rare catégorie des VUS compacts dotés de trois rangées de sièges alors que le Pathfinder appartient au segment des VUS intermédiaires.

De par son format plus compact, l’Outlander pourrait ne pas répondre à vos besoins. Une fois en place, la troisième banquette digne du tiers-monde ne vous laissera qu’un minimum d’espace dans le coffre. Dans ce même sous-segment, on retrouve également le Dodge Journey. En revanche, la qualité globale du véhicule de même que sa réputation peut enviable au niveau de la fiabilité nous incite à le rayer de la liste des achats potentiels.

De son côté, le Pathfinder n’est pas un mauvais choix. En plus d’être plus spacieux, son moteur V6 de 3,5 L (224 chevaux-vapeur) est plus puissant que le moteur V6 de 3 L de l’Outlander (284 chevaux-vapeur). Notons aussi que la capacité de remorquage du Pathfinder (6 000 lb, soit 2 722 kg) est largement supérieure à celle de l’Outlander (3 500 lb, soit 1 588 kg) si jamais vous désirez tirer des charges plus lourdes.

À votre liste de magasinage, nous nous permettons d’ajouter le Toyota Highlander. Certes, une majorité des produits de la marque japonaise sont chers. En effet, ils ont tendance à conserver une meilleure valeur de revente que leurs concurrents dans le secteur de l’occasion.

En revanche, en diminuant légèrement l’âge des véhicules ciblés, vous pourriez mettre la main sur un Highlander légèrement plus vieux pour un montant similaire. La fiabilité de même que la durabilité de ce VUS ne sont plus à prouver. Le Highlander a également la particularité d’être livrable en version hybride, qui est très fiable elle aussi.

Enfin que vous optiez pour l'Outlander ou le Pathfinder, nous vous recommandons de le faire inspecter avant de signer le contrat d’achat en plus de vous assurer de connaître l’historique d’entretien ainsi que sa provenance.

