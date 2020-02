Top 10 : les voitures les plus vendues au Canada en 2019

Toyota Camry hybride 2019 : une valeur sûre

Les berlines intermédiaires n’ont plus vraiment la cote depuis que les VUS sont devenus les véhicules les plus populaires au Québec. Pourtant, certaines d’entre elles demeurent intéressantes et la Toyota Camry hybride en fait partie. Modèle emblématique de sa catégorie, la Camry ne se destine pas aux personnes en manque …