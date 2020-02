Au Volant : Carrera Panamericana, quand la course et le mythe s’unissent

Si vous êtes fan de course automobile, vous êtes certainement au courant de l’existence de cette course légendaire ayant réuni les noms les plus éminents des annales du sport automobile : la Carrera Panamericana.

Nombreux sont les coureurs ayant trouvé la mort en roulant à tombeau ouvert sur cette route publique traversant littéralement le Mexique du Nord au Sud. Lors de l’édition de 1952, c’est avec une Mercedes-Benz 300 SL que le constructeur allemand réalise un doublé avec les pilotes Karl Kling et Hermann Lang.

Gabriel Gélinas a eu le privilège d’appuyer sur l’accélérateur de cette voiture emblématique tout droit sortie du musée Mercedes-Benz en 2012, alors que la célèbre marque allemande célébrait le 50e anniversaire de cette victoire historique. Ce n’est qu’une des nombreuses anecdotes renversantes que le journaliste du Guide de l’auto a vécues dans sa carrière. Pour écouter ses récits, écoutez le balado Au Volant sur QUB Radio!