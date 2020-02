La Chevrolet Corvette décapotable 2020 en vedette à Toronto

Alors que Montréal a eu droit à la nouvelle Corvette 2020 en janvier, le Salon de l’auto de Toronto qui s’est ouvert vendredi marque la première canadienne de la Corvette décapotable 2020.

Rappelons que cette huitième génération de la Corvette – la première avec un moteur en position centrale – a été conçue d’abord et avant tout comme un cabriolet, selon General Motors. L’idée du constructeur est que les acheteurs n’aient aucunement à sacrifier le confort, l’aspect pratique et la performance en choisissant ce modèle au lieu du coupé.

Par exemple, il est encore possible de transporter deux sacs de golf dans le coffre lorsque le toit rigide rétractable se range sous le grand panneau arrière. Quant au compartiment à l’avant, il est assez spacieux pour contenir un sac de voyage et une mallette d’ordinateur portable.

On parle bien d’un toit rigide; finie la capote en tissu de l’ancienne Corvette. Le résultat est une voiture non seulement plus sécuritaire mais aussi mieux insonorisée, sans parler de sa silhouette plus naturelle. Et pas besoin d’attendre trop longtemps : le toit peut s’ouvrir ou se refermer en 16 secondes, même en roulant jusqu’à 50 km/h.

Autre détail : si vous ne voulez pas d’un toit assorti à la couleur de la carrosserie, Chevrolet vous l’offre en option dans un fini carbone métallisé.

Il est important de souligner également que les deux « nacelles » derrière les appuie-têtes sont des éléments aérodynamiques qui aident à réduire les turbulences dans l’habitacle, au même titre que la vitre à commande électrique au milieu qui sert de déflecteur de vent.

Le moteur reste bien sûr le V8 LT2 atmosphérique de 6,2 litres, qui développe jusqu’à 495 chevaux et un couple de 470 livres-pied via une boîte à double embrayage à huit rapports. Aucune manuelle ne sera offerte, au cas où vous l’auriez oublié.

La nouvelle Corvette 2020 à toit fixe est entrée en production le 3 février; la version décapotable devrait suivre trois mois plus tard environ. Cette dernière se vend à partir de 76 898 $ au Canada. L’ensemble Z51, qui ajoute une suspension et un échappement de performance, des freins Brembo, un différentiel électronique à glissement limité, un becquet avant et un aileron arrière exclusifs ainsi que des pneus Michelin Pilot Sport 4S, coûte 5 900 $.