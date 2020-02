Infiniti Qs Inspiration : une berline sport électrique qu’on veut ici

Dévoilé en première mondiale à Shanghai l’an dernier, le concept de berline électrique Qs Inspiration d’Infiniti a fait ses débuts canadiens aujourd’hui au Salon de l'auto de Toronto 2020.

C’est d’ailleurs la quatrième année de suite qu’un véhicule concept de la division de luxe de Nissan est exposé ici.

Une voiture électrique qui s’appelle Qs, voilà qui doit faire plaisir à un certain parti politique québécois! Cela dit, les moteurs sont alimentés non pas par une batterie, mais plutôt par un moteur à essence servant de génératrice. De plus, le modèle de production qui en découlera risque de porter un nom différent une fois lancé sur le marché.

Quand exactement? On l’ignore. Adam Paterson, le directeur général d'Infiniti Canada, s’est contenté de répéter que son arrivée doit se faire « dans les années à venir », à commencer par la Chine.

Photo: Germain Goyer

Selon lui, l’électrification présente une occasion de réinventer la marque Infiniti dans tous ses marchés, grâce à des modèles qui marient haute performance et faibles émissions.

Le concept Qs Inspiration préfigure une berline sport avec une position de conduite surélevée et une motorisation électrique à haut rendement qui distribue sa puissance aux quatre roues. On nous parle aussi d’une excellente autonomie, mais encore là, aucun chiffre n’est avancé pour le moment.

Le design extérieur, supervisé à l’époque par le Montréalais Karim Habib, est très attrayant. Quant à l’habitacle spacieux et soigné, il se démarque par un poste de pilotage bien défini et une ambiance plus décontractée du côté des passagers.

Photo: Germain Goyer

En Amérique du Nord, Infiniti a déjà confirmé qu’elle allait mettre davantage l’accent sur sa gamme de véhicules utilitaires, ce qui laisse croire que le premier modèle électrique vendu par Infiniti chez nous ne sera pas une voiture comme celle-ci, mais plutôt un multisegment basé sur le concept Qx Inspiration.

Le journaliste du Guide de l'auto Marc-André Gauthier est au Salon de l'auto de Toronto pour vous en parler :