Un problème de moteur menace des modèles Toyota récents

Toyota a le vent dans les voiles ces temps-ci, que l’on pense au lancement du nouveau Highlander, vedette de l'une des publicités du Super Bowl, ou encore aux ventes du RAV4 qui continuent de grimper solidement, au point même de dépasser celles de la Honda Civic!

On apprend toutefois aujourd’hui que le second fait partie d’un rappel émis par Toyota Canada concernant un possible problème de moteur. Plus précisément, les modèles visés sont les RAV4 et RAV4 hybride 2019 et 2020, les Camry et Camry hybride 2020 ainsi que la Lexus ES 2020.

En tout, 8 214 unités pourraient être affectées au pays.

De quoi s’agit-il au juste? Eh bien, dans certains cas, le bloc moteur du quatre cylindres de 2,5 litres pourrait être poreux et se fissurer, provoquant des fuites de liquide de refroidissement. Le danger qui en résulte est une surchauffe du moteur ou des dommages internes qui entraîneraient soit un incendie, soit une panne. Pour les modèles non hybrides, une perte soudaine de puissance pourrait se produire.

Toyota explique aussi que ce problème peut causer des bruits ou de la fumée, provoquer l'allumage des feux d'avertissement et/ou faire retentir un carillon avant qu’une panne survienne.

Les propriétaires concernés recevront tous un avis par la poste les invitant à apporter leur véhicule chez un concessionnaire pour faire inspecter le numéro de série de la pièce moulée du bloc moteur. Si le numéro de série se situe dans la fourchette identifiée, le concessionnaire va carrément remplacer le moteur par un nouveau.

Restez quand même à l’affût des symptômes énumérés ci-dessus et, si jamais l’un d’eux se manifeste, n’hésitez pas à vous pointer au garage rapidement.