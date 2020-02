La SSC Tuatara de 1 750 chevaux prend son envol

SSC, anciennement connue sous le nom de Shelby SuperCars, a dévoilé au Salon de l’auto de Philadelphie 2020 la version de série de sa Tuatara, une supervoiture d’une puissance phénoménale qui sera limitée à 100 exemplaires.

Fruit d’une décennie de travaux et d’essais, la SSC Tuatara est l’héritière de l’Ultimate Aero, qui a détenu le record Guinness pour la voiture de production la plus rapide au monde de 2007 à 2010.

Sa carrosserie en fibre de carbone est l’œuvre de Jason Castriota, un designer automobile de renommée internationale qui a travaillé pour des marques telles que Maserati et Ferrari. Elle a été étudiée et peaufinée avec un souci de l’aérodynamisme, comme en témoigne le coefficient de traînée de seulement 0,279 – le plus bas de la catégorie. Ceci aide la Tuatara à rester parfaitement stable et prévisible que ce soit à 100 km/h ou à plus de 480 km/h, explique Castriota.

La structure monocoque en dessous est elle aussi faite de fibre de carbone, si bien que la voiture pèse un maigre 2 750 livres (1 247 kg). Certaines sections sont même laissées exposées pour qu’on puisse mieux apprécier le côté exotique de la Tuatara.

Photo: SSC

Le groupe motopropulseur est aussi unique que le bolide en soi. Avec l’aide de Nelson Racing Engines, SSC a créé de toutes pièces un V8 biturbo de 5,9 litres avec vilebrequin à plat. Celui-ci génère 1 350 chevaux avec de l’essence super à indice d’octane de 91 ou encore 1 750 chevaux avec du carburant E85. Vous avez bien lu! La boîte robotisée à sept rapports qui l’accompagne exécute des passages en moins d’un dixième de seconde en mode Piste.

À propos, plusieurs modes de conduite sont inclus, chacun transformant le caractère de la SSC Tuatara en modifiant la suspension, la hauteur du châssis, la réponse de l’accélérateur, les changements de rapport et la direction. Un des modes permet de soulever le devant de la voiture quand vient le temps d’affronter des dos-d’âne ou d’entrer dans une cour légèrement en pente. L’aileron arrière actif peut également s’ajuster pour augmenter l’appui au sol et la performance de freinage.

Photo: SSC

Mentionnons enfin que les portières en élytre sont commandées hydrauliquement et qu’elles donnent accès à un habitacle relativement spacieux. À ce qu’il paraît, même un conducteur mesurant 6’5’’ et portant un casque de course se sentira à l’aise. L’écran tactile sur la console centrale rassemble toutes les fonctions et commandes, tandis que le volant sport avec palettes sur mesure comprend un indicateur de changement de rapport pour faciliter la tâche en conduite agressive sur les circuits.

On vous laisse maintenant deviner le prix de cette bombe…