Du nouveau pour le Chevrolet Equinox 2021

Le Chevrolet Equinox n’est pas l’un des VUS les plus populaires de sa catégorie, mais ça reste un produit très important pour General Motors. En fait, il s’agit de son deuxième plus gros vendeur – toutes marques et tous genres confondus – derrière le duo de camionnettes Silverado et Sierra.

Puisque la génération actuelle avait été lancée pour 2018, c’est maintenant le moment d’apporter des changements.

Pour commencer, l’Equinox 2021 a droit à un remodelage de ses parties avant et arrière comprenant, entre autres, une calandre au look plus agressif et de nouveaux phares à DEL.

À l’instar des Chevrolet Blazer et Traverse, il ajoute également à sa gamme une version RS d’allure sportive. Remplaçant en quelque sorte l’édition Minuit, celle-ci arbore une calandre, des roues (19 pouces), des longerons de toit et des emblèmes au fini noir. À l’intérieur, elle se démarque avec un revêtement tout en noir, des coutures rouges contrastantes et un levier de vitesse RS.

Photo: General Motors

Par ailleurs, la version haut de gamme Premier reçoit une calandre au fini noir lustré avec des insertions de chrome, un hayon qui projette le logo de Chevrolet, un bloc central orné d’une garniture au fini noir très lustré et des coutures françaises sur les surfaces en cuir.

Les moteurs turbocompressés de 1,5 litre (170 chevaux) et 2 litres (252 chevaux) sont de retour, tout comme les boîtes automatiques à six et à neuf rapports. Rappelons que le moteur turbodiesel de 1,6 litre a été abandonné pour 2020.

Le Chevrolet Equinox 2021 arrivera chez les concessionnaires canadiens cet automne. Ses prix seront annoncés peu de temps avant.

En vidéo : pourquoi les VUS et les camionnettes sont-ils aussi populaires?