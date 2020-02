La Hyundai Sonata hybride 2020 arrive en Amérique du Nord

La toute nouvelle Hyundai Sonata hybride 2020 a été présentée en première nord-américaine jeudi au Salon de l’auto de Chicago. Elle avait fait ses débuts mondiaux en Corée l’été dernier.

Sous le capot se trouve un moteur à essence Smartstream de 2 litres jumelé à un moteur électrique de 39 kW (53 chevaux) et à une boîte automatique à six rapports. Au total, la puissance s’élève à 192 chevaux. C’est grosso modo la même combinaison qu’auparavant.

Vous pensez que les cotes de consommation ne changeront pas? Erreur! Celles de l’EPA aux États-Unis sont déjà sorties et on remarque une amélioration de près de 25%. On attend toujours les chiffres pour le Canada, mais sachez que le modèle sortant brûle 5,6 L/100 km en moyenne, alors il est raisonnable de prévoir environ 5 L/100 km.

À titre de comparaison, les Toyota Camry hybride et Honda Accord hybride sont les meneuses avec une consommation respective de 4,9 et 5 L/100 km.

Comment expliquer l’efficacité accrue de la Hyundai Sonata hybride 2020? D’abord, il y a maintenant une technologie de contrôle actif des changements de rapport, une première mondiale. Un peu comme les systèmes de correspondance du régime en rétrogradation offerts sur certains véhicules, la technologie en question contrôle le moteur électrique afin d’uniformiser la vitesse de rotation du moteur à combustion et celle de la transmission. La friction étant réduite, les changements de rapport peuvent se faire 30% plus rapidement.

Ensuite, la nouvelle Sonata hybride met davantage l’accent sur l’aérodynamisme (coefficient de traînée de 0,24) avec sa calandre qui comprend des volets actifs, ses jantes spécialement conçues, son aileron arrière redessiné de même que ses divers panneaux qui viennent fermer le dessous de la voiture pour mieux laisser couler l’air.

De plus, comme on vous l’avait déjà annoncé, la Sonata hybride 2020 intègre un toit solaire qui recharge les batteries (celle du système hybride et l’autre de 12 volts) lors des déplacements et qui prévient les décharges inutiles lorsque le moteur est éteint. Avec six heures d’exposition au soleil par jour, les propriétaires devraient être en mesure de parcourir environ 1 300 kilomètres additionnels par année, selon la compagnie.

Parlant de la batterie, les ingénieurs de Hyundai ont optimisé sa configuration et ont réussi à augmenter le volume du coffre d’environ 70 litres par rapport à l’ancienne génération. Du même coup, l’espace pour les passagers a été accru. En fait, selon le constructeur, on retrouve le meilleur dégagement pour les jambes et la tête aux places avant dans la catégorie.

L’équipement comprend bien sûr les plus récentes technologies de connectivité, de sécurité et d’aide à la conduite (dont une fonction semi-autonome sur l’autoroute), le tout accompagné des services BlueLink avec application mobile pour la surveillance et le contrôle à distance de la voiture.

La Hyundai Sonata hybride 2020 sera en vente ce printemps, mais on ignore encore à quel prix. L’ancienne débutait à 29 749 $. Quant à la Sonata hybride rechargeable, Hyundai vient de confirmer qu'elle ne sera pas de retour.