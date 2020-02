Le petit frère du Ford Bronco s’appellerait Maverick

Si le tout nouveau Ford Bronco 2021 suscite énormément d’intérêt, on sait encore peu de choses à son sujet. Par exemple, la première mondiale doit avoir lieu ce printemps, mais on ignore encore où et quand exactement.

Pour ceux qui désirent une alternative plus urbaine mais avec le même look robuste ou presque, le Ford Bronco aura un petit frère basé sur l’architecture monocoque C2 du tout nouvel Escape 2020. Il pourrait ressembler au véhicule que vous voyez au haut de cette page.

Comment s’appellera-t-il au juste? Surnommé « bébé Bronco », ce modèle est associé à différents noms depuis des mois, comme Bronco Scout, Bronco Adventurer ou même Bronco Sport. Or, il semble que Ford ait arrêté son choix sur… Maverick.

La compagnie n’a encore fait aucune annonce officielle à cet effet, cependant. C’est plutôt un utilisateur du forum Bronco6G qui a repéré ce nom dans la base de données de pièces de Ford.

Photo: Bronco6G

Remarquez, l’année-modèle qui apparaît à côté du Maverick est 2020, mais la production ne devrait pas commencer avant cet été, alors il est peu probable que Ford le commercialise en tant que modèle 2020. En revanche, cela laisse penser que le dévoilement approche et que le nom est bel et bien celui du modèle de série.

Tout comme avec l’Escape, on s’attend à retrouver sous le capot des moteurs turbocompressés à trois et à quatre cylindres, puis éventuellement une version hybride. Le petit frère du Bronco sera disponible à deux et à quatre roues motrices.

Ce sera un concurrent direct des Jeep Compass et Cherokee ainsi que du nouveau Chevrolet Trailblazer 2021.

Photo: Ford Authority

Pour rappel, le plus gros des Bronco sera un authentique 4x4 tout-terrain employant une version du châssis T6 de la camionnette Ranger, qu’il aura des portières et un toit amovibles et qu’il sera entièrement personnalisable comme son principal concurrent, le Jeep Wrangler. Une motorisation hybride sera aussi offerte.

