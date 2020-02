Un Dodge Durango Hellcat se cache-t-il dans cette vidéo?

La semaine dernière, FCA nous annonçait deux nouvelles options esthétiques pour la version SRT de son Dodge Durango 2020, soit un ensemble d’apparence noire et une paire de bandes décoratives noires et rouges qui traversent tout le véhicule en plein centre.

C’est bien beau, mais rien là-dedans n’augmente les performances de ce gros VUS. Or, tout vient à point à qui sait attendre…

À peu près en même temps qu’on découvrait la bande-annonce du prochain Rapides et dangereux (le neuvième volet de la franchise), Dodge a publié une nouvelle vidéo mettant en vedette l’acteur Vin Diesel alias Dominic Toretto et dans laquelle on semble apercevoir, juste avant la 20e seconde, un Durango SRT Hellcat!

Le clip montre d’ailleurs des Charger et Challenger Hellcat et la chanson Hells Bells d’AC/DC renforce le thème.

C’est la suite logique, non? En plus des deux voitures de Dodge, FCA a aussi installé son V8 suralimenté de 6,2 litres développant 707 chevaux sous le capot du Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Ce dernier, rappelons-le, adopte la même plateforme et la même chaîne de montage que le Durango.

Quand on sait à quel point Dodge adore la puissance et la performance, la venue d’un Durango SRT Hellcat n’est qu’une question de temps, surtout que les VUS sont plus populaires que jamais.

Le moteur le plus explosif offert jusqu’ici est un V8 HEMI de 6,4 litres qui confère au Durango SRT une puissance de 475 chevaux. En ajoutant le fameux Hellcat, aucun autre VUS à trois rangées ne serait en mesure de rivaliser avec lui.

Parions qu’un dévoilement officiel aura lieu dans les prochains mois.

En vidéo : l'essai de la Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody