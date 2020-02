Voyez les premières images du prochain Rapide et dangereux

Malgré le temps qui passe, et une histoire qui s'éloigne de plus en plus des courses de rue et des voyous qui volent des téléviseurs et des lecteurs DVD, Universal nous revient avec un nouveau Rapide et dangereux cet été! En fait, il s'agit du 9e opus de la série, sans compter les autres films en préparation qui vont se passer dans le même univers.

Voyez la bande-annonce plus bas!