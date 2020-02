Quand le Nissan Murano sera-t-il enfin modernisé?

Pourriez-vous me dire à quel moment sera renouvelé le Nissan Murano? Je possède un Murano 2016 et j’hésite à le remplacer tout de suite puisqu’il n’a presque pas changé depuis.

Bonjour Lyse,

Effectivement, la troisième génération du Murano est pratiquement inchangée depuis son arrivée en 2015. À l’exception de l’ajout d’éléments de sécurité et de subtils changements esthétiques, on pourrait difficilement différencier un modèle 2020 d’un modèle 2015.

Lorsque nous avons contacté Nissan Canada afin d’obtenir plus d’information sur l’avenir du Murano, on nous a répondu qu’on ne voulait pas émettre de commentaires concernant les futurs produits. De notre côté, aucune information valable ni même une rumeur ne laissent sous-entendre que le Murano subira une refonte sous peu.

Une chose est certaine, le Murano n’est pas le seul produit vieillissant au sein du catalogue de Nissan. En effet, on n’a qu’à penser aux Frontier, 370Z, GT-R et Pathfinder qui sont respectivement sur le marché depuis 2005, 2009, 2008 et 2013.

Si le choix du Murano était intéressant au moment de votre achat en 2016, le marché a évolué depuis. Un véhicule comme le Honda Passport est nettement plus moderne, mieux fini et globalement plus intéressant.

