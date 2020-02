Quel VUS choisir pour remplacer mon Toyota RAV4 2011?

Je possède un Toyota RAV4 depuis 2011 dont je suis très satisfaite. J’aimerais le remplacer par un plus petit VUS qui n’a pas peur des bonnes côtes (je vis à Sainte-Adèle).

Et s’il est électrique, j’ai besoin de 200 kilomètres d’autonomie au minimum pour l’hiver. Devrais-je louer ou acheter un tel véhicule?

Bonjour Lisa,

Réglons d’abord la question de la location, qui ne devient intéressante que pour quelqu’un qui désire changer souvent de véhicule, et qui est capable de prévoir son kilométrage annuel afin de ne pas débourser pour des kilomètres qu’il n’effectuera pas.

Ainsi, si vous ne roulez que 12 000 km par an, à quoi bon payer pour 20 000. Vous voyez le portrait?

L’autre élément qui m’incite à vous pousser vers l’achat demeure le fait que vous avez conservé votre RAV4 pendant dix ans et qu’il a certainement été rentable pour vous. En achetant le bon produit, vous pourriez donc répéter cette expérience.

Car il faut aussi mentionner que votre RAV4 2011 vaut encore de gros sous sur le marché de l’occasion, ce qui n’aurait pas été le cas si vous aviez fait l’achat d’un Jeep Patriot ou d’un Mazda Tribute.

Ainsi, le véhicule que je vous recommande est la Subaru Crosstrek. Basée sur la Subaru Impreza, mais dotée d’une robe plus aventurière et surtout, d’une carrosserie surélevée, elle affiche une meilleure capacité hors route et dans la neige que votre actuel RAV4, en consommant facilement 30% moins d’essence.

Bien construite, confortable, d’une grande fiabilité et doté d’un rouage intégral très performant, elle adopte aussi un comportement routier équilibré et qui contribue à un grand sentiment de sécurité.

Pour économiser davantage à la pompe, vous pourriez aussi choisir la nouvelle version hybride enfichable. Celle-ci n’a cependant que 27 kilomètres d’autonomie en mode 100% électrique, après quoi vous roulerez en mode hybride.

Or, cette motorisation n’est offerte que sur la version la plus équipée, à un prix considérable de 42 495 $, soit 8 600 $ de plus que la version équivalente à essence.

Consolez-vous en sachant que vous aurez droit dans ce cas à un crédit gouvernemental de 6 500 $ (taxes incluses), mais encore faut-il vouloir opter pour une version Limited, tout équipée.

À ne pas négliger non plus, la nouvelle Mazda CX-30 à rouage intégral, ainsi que le Hyundai Kona à moteur 2 litres. Or, mon premier choix demeure la Subaru. En espérant vous avoir éclairée.

