Bentley vs Alpine : quel bolide d’hiver préférez-vous?

L’hiver bat son plein et il n’y a pas que les amateurs de sports de glisse qui s’en réjouissent. Deux constructeurs automobiles ont présenté cette semaine des bolides exceptionnels parfaitement adaptés à la saison.

Tout d’abord, la division des sports motorisés de Bentley a préparé une Continental GT pour participer au Grand Prix sur glace de Zell am See, en Autriche (1-2 février). Une épreuve de skijoring (la voiture tire un skieur) est même au programme.

L’habillage de sa carrosserie rend hommage à la voiture qui a établi un record à la course d’ascension de Pikes Peak au Colorado en juin 2019. Sous le capot se trouve le même moteur, soit un W12 biturbo de 6 litres produisant 626 chevaux et 664 livres-pied de couple. L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 3,7 secondes et la vitesse de pointe s’élève à 333 km/h.

Photo: Bentley

Cette Bentley Continental GT comprend aussi des ressorts pneumatiques à trois chambres, un système de contrôle actif du roulis, un système d’échappement Akrapovic sur mesure. Pour les besoins de la course, elle est munie d’une cage de sécurité, de sièges avec harnais, d’une garde au sol accrue et d’élargisseurs d’ailes abritant des pneus Pirelli Scorpion Ice Zero2 à crampons. À cela s’ajoutent un porte-bagages sur le toit avec une paire de skis (Bomber édition Centenaire de Bentley) ainsi que des lumières haute performance Lazer.

La voiture sera conduite par Catie Munnings, une pilote du championnat du monde junior de rallye, qui s’est dit estomaquée par l’agilité et la nervosité de la machine en dépit de son poids.

De son côté, le constructeur français Alpine a dévoilé au Festival automobile international de Paris le concept A110 SportsX, qui se base évidemment sur la nouvelle A110. Il n’est pas question d’en faire un modèle de série, mais ça permet certainement de rêver.

Photo: Alpine

Au lieu d’un gros aileron arrière comme sur la puissante A110 Rally, c’est un porte-bagages avec des skis qui transforme sa silhouette. Les dimensions sont également agrandies : huit centimètres de plus en largeur et six de plus au niveau de la garde au sol.

Le design de cette Alpine se démarque ensuite avec un capot et un toit noirs qui contrastent avec la carrosserie blanche, d’autres éléments au fini noir comme les jantes, des étriers de freins bleus, des prises d’air élargies à l’avant, des « X » sur les phares antibrouillard et quelques petits drapeaux français ici et là.

Alors, laquelle préférez-vous : la Bentley Continental GT ou l’Alpine A110 SportsX?

