En studio : fumer du pot au volant... banal?

Rouler à 225 km/h en Ford Mustang des années 60

Prendre le volant d’une Ford Mustang de course des années 60 et rouler à plus de 225 km/h, c’est possible. C’est ce qu’a raconté Emmanuel Moreira, propriétaire d’Expérience Course Vintage, alors qu’il était de passage à l’émission Le Guide de l’auto animée par Frédéric Mercier et Germain Goyer sur QUB …