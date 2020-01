Karma veut se lancer à son tour dans les camions électriques

Karma Automotive semble être sur la bonne voie depuis que le groupe chinois Wanxiang l’a fait renaître des cendres de la défunte compagnie Fisker.

Bon, d’accord, sa gamme ne comprend toujours qu’un seul modèle, la Revero (offerte en versions de base, GT et GTS). On parle d’une voiture sport hybride rechargeable à quatre places dont la puissance et le couple s'élèvent respectivement à 403 chevaux et à 981 livres-pied. En mode entièrement électrique, elle peut parcourir jusqu'à 60 kilomètres.

En outre, ce constructeur californien ne possède que trois concessionnaires au Canada en ce moment (Montréal, Toronto et Vancouver), ses produits s’adressant à une clientèle très fortunée. Ses ventes nord-américaines en 2019 se sont limitées à un millier d’unités environ.

Les prochaines années seront toutefois marquées par une expansion, à commencer par le coupé Karma GT dessiné en collaboration avec la prestigieuse firme italienne Pininfarina. Des concepts électriques ont aussi été dévoilés.

Mais ce qui retient notre attention aujourd’hui, c’est la venue d’un VUS et d’une camionnette basés sur une plateforme commune. La seconde verra le jour sous la forme d’un concept d’ici la fin de l’année, selon Bloomberg, et devrait ressembler à l’ébauche que vous voyez ci-dessus.

Il semblerait qu’une version hybride rechargeable soit lancée en premier, puis une autre 100% électrique à plus long terme.

Dans tous les cas, il est question de modèles de luxe offerts à un prix plus élevé que les futurs Rivian R1T/R1S et Tesla Cybertruck, sans oublier les Ford F-150 hybride et électrique ainsi que la camionnette électrique de GM. D’autres joueurs de petite envergure comme Bollinger, Neuron et Lordstown seront aussi de la partie.

À quel point les acheteurs seront-ils au rendez-vous? Les VUS et les camionnettes n’ont jamais été aussi populaires, mais la demande pour des options électrifiées dans ce marché reste encore à démontrer.

En vidéo : les ventes record de Tesla