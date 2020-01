Genesis GV80 2021 : Genesis nous en apprend un peu plus !

Le mystérieux VUS Genesis, dont le dévoilement a été retardé près d’une dizaine de fois, se fait toujours attendre. Toutefois, on a enfin un peu plus de détails.

Alors que les ventes de la marque Genesis sont faibles, pour rester positif, l’arrivée d’un VUS, le GV80, est plus qu’opportune. Ce VUS, censé rivaliser avec les BMW X5 de ce monde, sera le quatrième modèle de Genesis. Si tout se passe bien, on pourrait même voir apparaître un GV90 et un GV70 !

Quoi qu’il en soit, le GV80 sera dans les « concessionnaires » virtuels de la marque dès cet été. Aujourd’hui, Genesis lève le voile sur certains détails…

Photo: Genesis

Technologies actives

Le GV80 viendra aisément rivaliser avec les VUS allemands en termes de technologie. Il sera disponible avec ce qui ce fait de mieux, comme un régulateur de vitesse intelligent qui étudiera votre conduite, pour éventuellement l’imiter! Nous sommes un peu sceptiques, mais bon, cela pourrait faire du GV80 un vrai rival au modèles de Tesla.

De plus, afin de garantir un silence en cabine princier, le GV80 écoutera les bruits ambiants (autoroute, roulement, moteurs, etc.) et viendra ensuite les annuler en émettant des fréquences contraires dans l'habitacle!

Photo: Genesis

Mécanique qui a du potentiel

Genesis n’a pas dévoilé la puissance de son futur GV80. Tout ce que l'on sait, c’est qu’il sera disponible avec deux moteurs différents : un quatre cylindres de 2,5 litres turbocompressé et un moteur V6 de 3,5 litres turbo. À la base le GV80 est un VUS à propulsion, mais on pourra l’équiper d’un rouage intégral plus « performant », avec un différentiel à glissement limité à l’arrière.

Genesis vise à offrir une conduite distinguée, mais aussi sportive. Si l'on se fie aux résultats obtenus avec la G70, il y a de bonnes chances pour que Genesis y parvienne.

Service sur mesure

Comme pour les autres produits Genesis, le service valet sera disponible sans frais pour 3 ans ou 36 000 km, tout comme l’entretien sans frais. Ainsi, vous n’aurez jamais à aller en concession. Si votre véhicule nécessite de la maintenance, des gens de Genesis viendront chercher le véhicule chez vous ou au travail, vous prêteront une voiture, et vous ramèneront votre GV80 lorsque les travaux seront terminés.

Curieux de l’essayer ? Vous n’aurez qu’à prendre rendez-vous en ligne ! Un expert viendra chez vous et vous le fera découvrir selon vos préférences. En tous cas, le GV80 s’annonce plutôt prometteur, reste à savoir s'il sera capable d'améliorer les ventes de la marque.