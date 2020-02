Balado : les faits saillants du Salon CES vus par Gabriel Gélinas

Le Consumer Electronics Show existe maintenant depuis 1967. Cet évènement qui présente des innovations technologiques incroyables, laisse également place aux voitures depuis les années 2000.

Comme la connectivité et la conduite autonome sont d’actualité plus que jamais, la marque Audi présentait dans ce salon unique un concept de voiture urbaine à conduite autonome de niveau 4 la «AI:ME». Une voiture qui évoque l’intelligence artificielle mise au service de l’humain.

Dans ce balado Au Volant, le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas nous fait également le survol de la nouvelle voiture du géant de l’électronique SONY : la «Vision S». La captation faciale par des caméras et un habitacle dont la température se règle selon les besoins et l’humeur des passagers ne sont que la pointe de l’iceberg des avancées technologiques de ce prototype saisissant. Si vous désirez en savoir plus, c’est sur QUB Radio que ça se passe!