Top 10 : les pires vendeurs qui reviennent en 2020!

Maserati se tourne vers l'électrique

Annoncé l’automne dernier, le programme d’investissement de plus de 7 G$ de FCA en Italie jusqu’en 2021 comprend l’électrification de 12 modèles existants ou à venir. Maserati , qui ne pourra plus compter sur Ferrari pour ses moteurs, fait bien sûr partie de l’équation et on a maintenant plus de …