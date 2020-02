Toyota Corolla à essence ou hybride, laquelle choisir?

Vendue durant des années avec un moteur à essence uniquement, la Corolla est désormais proposée avec une motorisation hybride au Canada. Mais est-ce que cette version est plus intéressante que celle à essence?

Pour le savoir, nous avons conduit deux Corolla, une à essence puis une hybride pour savoir laquelle est la plus pertinente.

Performances et tenue de route

Le moteur 1,8 L de la Corolla à essence développe 139 ch et 126 livres-pied de couple. Du côté de la version hybride, on peut compter sur 121 chevaux et 105 livres-pied de couple. La Corolla hybride est donc moins performante si l'on se fie aux chiffres fournis par le manufacturier, mais cela ne se ressent pas à la conduite.

Dans les deux cas les performances ne sont pas impressionnantes, mais toutefois suffisantes pour une utilisation quotidienne. Le modèle hybride reprend un léger avantage au niveau du bruit émis dans l’habitacle quand on appuie fortement sur l’accélérateur. Le reste du temps, le niveau sonore est similaire dans les deux autos.

En ce qui concerne la tenue de route, elles se comportent de la même manière. Globalement, les capacités dynamiques sont bonnes dans les deux Corolla, peu importe la motorisation retenue. Efficace dans l’absolu, la Corolla est en revanche moins plaisante à conduire qu’une Mazda3 ou une Honda Civic.

Consommation de carburant

Voilà un point important quand on envisage l’achat d’un véhicule hybride. Si l’on se fie aux chiffres avancés par Ressources naturelles Canada, la Corolla à essence consomme 7,9 L/100 km en ville, 6,1 L/100 km sur la route et 7,1 L/100 km de moyenne.

Du côté du modèle hybride, les cotes sont beaucoup plus basses. Comptez 4,5 L/100 km de moyenne (4,4 L/100 km en ville et 4,5 L/100 km sur la route).

Dans la vraie vie, nous avons consommé 8,5 L/100 km avec la Corolla à essence et 6 L/100 km de moyenne avec la Corolla hybride. Mais ce test a été réalisé en hiver, avec de la neige sur le sol et une température oscillant entre -8 et -14°.

Photo: Julien Amado

En été avec des conditions optimales, la Corolla hybride devrait pouvoir égaler la Prius avec laquelle nous avons consommé entre 4,5 et 5 L/100 km lors de notre dernier essai.

Un chiffre que la version à essence ne sera pas capable d’égaler, surtout si votre parcours quotidien compte beaucoup de circulation en ville. La Corolla à essence consommera toujours plus de carburant, entre 1,5 et 3 L/100 km de plus selon les conditions de circulation rencontrées.

Vous l’avez compris, l’avantage va clairement à la version hybride sur ce point. Et plus votre kilométrage annuel sera élevé, plus l’économie réalisée sera importante.

Espace intérieur

Les deux autos proposent le même agencement intérieur pour les occupants. L’espace dévolu aux passagers avant est bon, que ce soit pour la tête ou les jambes. À l’arrière, le dégagement pour les jambes est suffisant, mais plus limité pour la tête. Si vous mesurez plus de 1,75 m, votre tête risque de toucher le toit.

Le volume du coffre (368 litres) est également identique dans les deux modèles, ce n’est donc pas sur ces points que l’on peut départager ces Corolla.

Photo: Julien Amado

Combien ça coûte?

La Corolla hybride n’étant pas exactement équipée comme les autres moutures de la gamme, il est difficile de faire une comparaison exacte. Mais le modèle à essence qui se rapproche le plus serait une Corolla SE, avec transmission automatique et moteur 2 litres, vendue 25 459 $. De son côté, la Corolla hybride est affichée à partir de 26 959 $.

En considérant que l’hybride consomme environ 3 L/100 km de moins que le modèle à essence, cela vous permet d’économiser à peu près 4 $/100 km. Pour un kilométrage annuel de 20 000 km, cela représente une économie de 800 $.

Si vous achetez la bagnole comptant, le surcoût de l’hybride pourrait donc être rentabilisé en un an et demi seulement. Du moins en théorie, car les acheteurs qui arrivent chez le concessionnaire avec 25 000 $ comptant sont plutôt rares. Et le problème, c’est que Toyota applique des taux d’intérêt beaucoup plus élevés sur les modèles hybrides.

Si l’on regarde les paiements, une Corolla hybride vous coûtera 386 $ par mois si vous la louez (48 mois) et 399 $ si vous l’achetez (84 mois). Pour une Corolla SE CVT, comptez seulement 329 $ pour la location (48 mois) et 328 $ par mois pour le financement (84 mois). Une différence tout de même importante.

Finalement, est-ce avantageux d’opter pour une Corolla hybride? Si vous louez le véhicule pas vraiment, en revanche si vous comptez le garder longtemps, vous pouvez réaliser une plus grande économie si votre profil de conduite s’y prête et que vous ne financez pas la totalité du prêt chez Toyota.

En vidéo : Antoine Joubert présente la Toyota Corolla XSE 2020