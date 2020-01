Les salons de l’auto ont-ils toujours leur place dans notre société?

De passage au micro de l’émission Les Effrontées animée par Geneviève Pettersen sur QUB Radio, Germain Goyer a discuté de la pertinence des salons de l’auto comme celui de Montréal.

Soulevant l’aspect de la rentabilité, l’animatrice s’interroge sur le retour sur l’investissement des constructeurs qui participent à ces salons. « C’est sûr que pour beaucoup de gens, parce que bon an mal an il y a 200 000 visiteurs qui viennent au salon de l’auto de Montréal ce qui est énorme, c’est certain qu’il y a une partie d’entre eux qui vient ici pour magasiner un véhicule et ils en profitent justement parce que toutes les marques sont réunies à la même place et qu’ils n’ont pas besoin de passer d’un concessionnaire à un autre. » raconte Germain Goyer.

Il précise aussi que « c’est aussi pour une grande partie de gens, la fête de l’automobile. […] Tu vas voir beaucoup de papas qui vont être là avec leur enfant. Tu vas voir beaucoup de grands-parents qui vont être là avec les enfants. C’est vraiment un salon qu’on peut qualifier de familial. »

Alors que Geneviève Pettersen remet en question la pertinence d’un tel événement en raison de la crise climatique, le producteur automobile répond que « la passion de l’automobile pour bien des gens, elle est là. Et, les Québécois, on a une relation particulière quand même avec l’automobile. »

En vidéo : le tour du Salon de l'auto de Montréal