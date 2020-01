Bientôt une rivale de la Porsche 911 chez BMW?

La légendaire Porsche 911 pourrait devoir affronter d’ici quelques années une nouvelle concurrente provenant de BMW. C’est du moins le souhait exprimé par le responsable du design du constructeur bavarois, Adrian von Hooydonk.

« C'est une bonne idée, BMW devrait vraiment s'intéresser à ce projet, a-t-il déclaré récemment au site britannique Autocar.

Des rumeurs au sujet d’une rivale à la 911 chez BMW avaient fait surface il y a quatre ans, mais rien ne s’est concrétisé. Depuis ce temps, la compagnie basée à Munich a graduellement éliminé sa Série 6 – d’abord le coupé et le cabriolet, ensuite la Gran Turismo – afin de donner toute la place à sa nouvelle Série 8 dans le créneau des grandes sportives.

Selon von Hooydonk, un retour du coupé Série 6 sous une autre forme est tout à fait envisageable. Cette fois-ci, l’accent serait mis beaucoup plus sur les performances et les qualités dynamiques que le luxe et le confort.

Malheureusement, le dirigeant ne s’est pas prononcé davantage sur la question, mais il est certain que BMW a l’expertise, les motorisations et les technologies pour mener à terme un tel projet.

A-t-elle les ressources cependant? Voilà la grande question. Le développement d’une nouvelle voiture sport coûterait assurément très cher et BMW, comme ses adversaires Mercedes-Benz et Audi, doit faire des choix importants en ce moment. La priorité est clairement donnée à l’électrification avec le lancement de nouveaux modèles hybrides rechargeables et la venue prochaine d’une nouvelle génération de véhicules 100% électriques.

N’oublions pas non plus que BMW vient de ressusciter la Z4 en partenariat avec Toyota. Est-ce que la haute direction jugera celle-ci suffisante pour attirer les conducteurs sportifs ou écoutera-t-elle le conseil de von Hooydonk qui rêve d’une concurrente directe à la 911? Croisons les doigts…

En vidéo : l'essai de la Porsche 911 2020