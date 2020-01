Mercedes-Benz épate avec un concept inspiré d’Avatar

Dans le cadre du CES 2020 à Las Vegas, Mercedes-Benz poursuit sa série de concepts Vision avec un bolide absolument spectaculaire inspiré des films Avatar, dont le deuxième volet est attendu en décembre 2021.

Le président du conseil d’administration de Daimler et de Mercedes-Benz AG, Ola Källenius, était d’ailleurs accompagné du réalisateur James Cameron lors de la présentation au Park Theater of Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

La compagnie allemande décrit le Vision AVTR comme une connexion sans précédent entre l’humain, la machine et la nature (les portières transparentes jouent un grand rôle là-dedans) de même qu’un véhicule « zéro impact » pour l’environnement. Par exemple, la batterie révolutionnaire est faite de matériaux recyclables et compostables, sans le moindre métal précieux ou terre rare.

En termes de design, l’extérieur et l’intérieur de ce concept marient des formes et des lumières rappelant certains éléments de la nature tels que présentés dans l’univers d’Avatar. La silhouette étirée et les ailes ultra prononcées communiquent une impression de sportivité, tandis que les roues surdimensionnées permettent des déplacements en diagonale dans un angle de 30 degrés. À l’arrière, vous remarquerez 33 volets mobiles et multidirectionnels qui permettent au Vision AVTR d’interagir avec le monde qui l’entoure.

L’habitacle minimaliste à l’éclairage bleuté propose une expérience unique aux passagers. Il n’y a ni volant ni pédales; tout est commandé par un contrôleur multifonction sur la console. Un menu peut être aussi projeté sur la paume de la main pour accéder à diverses fonctionnalités, comme explorer la planète fictive de Pandore sous différents angles.

Avouez que c’est drôlement cool, tout ça!

En vidéo : sur la route avec le Mercedes-Benz EQC 2020