En studio : la millionième voiture de Kia est gratuite!

Récemment, une dame de Sherbrooke s’est vu remettre les clés de sa nouvelle Kia Soul 2020 tout à fait gratuitement. La raison est simple, cette jeune mère monoparentale venait d’acheter la millionième Kia vendue au Canada!

La marque Kia a pignon sur rue au Canada depuis maintenant 20 ans. Et malgré les incertitudes des débuts, le constrcuteur a remporté son pari et joue désormais un rôle d'envergure sur l'échiquier automobile canadien. Et ça se poursuit en ce début de nouvelle décennie avec des modèles qui sont en vogue dans les concessionnaires, comme le Kia Telluride et la Kia Soul EV 100% électrique.

Au cours de cette capsule En studio, le journaliste du Guide de l’auto Antoine Joubert fait un survol historique et financier de la marque avec Daniel Melançon. Bon visionnement!

Vous pouvez aussi visionner notre essai du Kia Telluride 2020, réalisé sur les routes de l'Alberta!