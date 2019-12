La Volkswagen Golf 2004 est-elle une bonne voiture?

J'aimerais connaître votre avis sur la Volkswagen Golf 2004 à moteur 2,0 litres. Est-ce un bon choix?

-----------------------

Bonjour William,

On peut retenir de ce modèle ses qualités dynamiques, le plaisir qu’il procure sur la route ainsi que la grande durabilité et la fiabilité de son moteur 2,0 litres. Toutefois, la Golf IV (ou de quatrième génération) ne peut être considérée comme une voiture fiable. Il s’agit d’une bagnole capricieuse, pleine de vices de conception, lesquels demandent une attention particulière.

Le secret? Un entretien rigoureux effectué par un technicien qui connaît ces Golf et leurs particularités. J’ajouterais bien sûr que l’achat d’une auto âgée de 15 ans constitue un coup de dé, et qu’une inspection mécanique est toujours recommandée afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.

Comprenez ainsi qu’à prix égal, vous seriez probablement mieux servi par une Honda Civic, une Mitsubishi Lancer ou une Toyota Matrix. Cela dit, si vous jetez votre dévolu sur la Golf et que celle-ci est en bonne condition, vous aurez entre les mains une voiture plus amusante et confortable que la moyenne.

