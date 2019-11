Le Fiat 500X revient avec une nouvelle version Sport

La Fiat 500 a beau nous quitter prochainement, mais FCA n’en a pas fini avec le multisegment sous-compact 500X.

Après la refonte de 2019 comprenant l’ajout d’un moteur turbo de 1,3 litre, ainsi que le lancement d’une Édition Urbana plus tôt cette année, le constructeur annonce une nouvelle version Sport pour 2020.

Le Fiat 500X Sport se démarque visuellement avec un nouveau choix de peinture Rouge feu (qui peut être jumelé à un nouveau toit noir en option), des pare-chocs exclusifs, des moulures latérales agencées à la carrosserie et un emblème « Sport » sur l’aile avant. Il y a aussi deux embouts d’échappement chromés et un fini noir sur les boîtiers de rétroviseurs, les poignées de portes et le contour de plaque d’immatriculation.

De nouvelles jantes en aluminium de 18 pouces sont incluses de série et, pour la première fois, le 500X propose de nouvelles roues de 19 pouces chaussées de pneus toute saison Michelin CrossClimate.

Photo: FCA

L’habitacle renferme des sièges sport exclusifs en tissu noir avec des insertions de vinyle, un revêtement de plafond et de montants au fini noir ainsi que de nouvelles garnitures sur la console et l’intérieur des portières. Des coutures rouges et des insertions en suède Alcantara ornent le volant. Le dôme au-dessus des cadrans arbore lui aussi de l’Alcantara et les tapis de plancher sont uniques à ce modèle.

Le 500X Sport présente bien sûr le système d’infodivertissement Uconnect 4 sur un écran tactile de sept pouces, la radio SiriusXM Radio, Apple CarPlay et Android Auto ainsi que des options comme un système de navigation et une chaîne audio Beats.

Photo: FCA

Rien ne change sous le capot. Le moteur turbo développe toujours 177 chevaux et un couple de 210 livres-pied via une boîte automatique à neuf rapports et un rouage intégral de série.

Plus dispendieux que ses concurrents directs, dont le Hyundai Kona, le Mazda CX-3 et le Jeep Renegade (ce dernier renferme le même moteur), le nouveau Fiat 500X Sport s’affiche à partir de 33 495 $ et sera en vente lors du premier trimestre de 2020.