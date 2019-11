Les 10 meilleurs pneus d'hiver LT pour camionnettes et fourgons

Quand la Loi 42 sur les pneus d'hiver est entrée en vigueur le 15 décembre 2008, le législateur québécois avait permis aux propriétaires de camionnette et de fourgon de rouler avec des pneus LT (Light Truck) sans que ces derniers soient estampés du fameux pictogramme représentant une montagne et un flocon de neige.

À l'époque, il s'agissait d'une décision logique et équitable puisque les manufacturiers et les marchands de pneus auraient été incapables de répondre à la demande des automobilistes : les pneus d'hiver LT étaient un produit plutôt rarissime, voire inexistant sur le marché.

Après un moratoire de six ans, la Loi prévoyait que tous les véhicules de promenade immatriculés au Québec - soit tous les véhicules pesant moins de 4 500 kg (9 921 lb) - devaient obligatoirement circuler avec des pneus d'hiver à partir du 15 décembre 2014.

Si les modèles de pneus d'hiver LT sont arrivés au compte-gouttes sur le marché, l'offre s'est passablement diversifiée au cours des cinq dernières années.

Mais qu'est-ce qu'un pneu LT? Eh bien, ce type de pneus s'avère plus robuste qu’un pneu conventionnel P-metric (Passager) en comportant plus de nappes dans la carcasse. Communément appelés pneus à 10 plis, ces pneus sont identifiés sur leur flanc par l'inscription de la lettre « E » (load range) alors que les pneus LT à 8 plis et à 6 plis sont marqués respectivement par les lettres « D » et « C ».

Il va sans dire que la commercialisation des pneus d'hiver LT rencontre les exigences des propriétaires de camionnette commerciale comme les Chevrolet Silverado HD (2500 et 3500), Ford Super Duty (F-250, F-350 et F-450), GMC Sierra HD (2500 et 3500) et Ram HD (2500 et 3500) dont le poids nominal brut du véhicule est inférieur à 4 500 kg. Ces pneus répondent aussi aux besoins des propriétaires de Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150, GMC Sierra 1500 et Ram 1500 puisque les capacités de charge et de remorquage des dernières générations de ces modèles ont fait des gains importants.

En effet, il est désormais commun de voir une camionnette cataloguée « 1/2 tonne » tracter une remorque dont le poids frôle ou dépasse cinq tonnes (4 536 kg ou 10 000 lb). Cela dit, de plus en plus de propriétaires de camionnette optent pour des pneus d'hiver LT qui s'avèrent non seulement plus robustes que les pneus « P-metric » pour tracter et transporter des charges lourdes, mais également plus résistants face aux nids-de-poule qui jonchent les routes québécoises ou aux débris d'un chantier de construction.

À l'instar de notre match comparatif de pneus d'hiver P-metric pour camionnettes, nos essais de pneus d'hiver LT ont été réalisés en situation réelle sur des routes secondaires, des chemins privés et des portions d’autoroute dans la région des Laurentides pour évaluer la motricité, le freinage, le silence de roulement, le confort et la tenue de route d'une vingtaine de modèles de pneus.

Cela dit, il n'est pas facile de choisir un pneu de remplacement pour une camionnette (ou un fourgon) car en plus de respecter votre budget (les prix des pneus LT sont plus élevés que les prix des pneus P-metric), vous devez déterminer votre kilométrage annuel, et ce, sans vouloir sacrifier la tenue de route, le confort et la durabilité des pneus. Si vous avez des doutes, nous vous suggérons de consulter un ou des commerçants spécialisés en vente de pneumatiques qui pourront déterminer avec vous le ou les produits qui correspondent le mieux à vos besoins. À noter que nous avons utilisé des camionnettes d'une 1/2 tonne pour réaliser nos tests. Malgré tout, nous avons la certitude que notre classement serait le même si nous avions utilisé des camionnettes de 3/4 de tonne ou d'une tonne.

Maintenant, voyons notre Top 10!

10e position : Rovelo Ridgetrak AT / Note : 65%

Photo: Jean-François Guay

Le pneu Ridgetrak AT de Rovelo est un produit d'entrée de gamme qui s'adresse principalement aux camionnettes de travail et fourgons de livraison. Ce pneu fabriqué en Chine est robuste et la gomme offre une bonne durabilité si le cycle des permutations est respecté. Sur les surfaces sèches et mouillées, le Ridgetrak AT est stable à condition de ne pas faire d'excès de vitesse. Qui plus est, ce pneu mord assez bien dans la boue puisqu'il s'agit d'un pneu « toutes conditions climatiques » qui est homologué pour l'hiver. Il peut donc être utilisé 12 mois par année comme plusieurs autres pneus participants à ce match comparatif. Lors de nos tests hivernaux, l'adhérence du Ridgetrak AT a obtenu la note de passage dans la neige folle et sur la glace quand le mercure ne descendait pas trop bas. En effet, à basse température, la gomme de ce pneu dit toutes saisons devient dure et manque d'élasticité, ce qui allonge les distances de freinage. Néanmoins, ce pneu chinois offre un rapport qualité/prix acceptable pour les petits budgets ou les véhicules qui font peu de kilométrage en hiver.

Semelle : conventionnelle

15 dimensions : 15 à 20 pouces

Profil : 65 à 85

Largeur : 225 à 285 mm

Cote de vitesse : S, R

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : non

Charge maximale simple : 2 270 à 3 750 lb

Usine de fabrication : Chine

Notre évaluation

Freinage sur la glace : passable

Motricité dans la neige : moyenne

Comportement sur le sec : passable

9e position : Maxtrek Trek M7 / Note : 69%

Photo: Jean-François Guay

Maxtrek est une marque à caractère économique dont la qualité des produits lui a permis de faire une entrée remarquée au Québec et au Canada. Fabriqué en Chine, le Trek M7 se présente comme un pneu à glace, alors que le modèle Maxtrek M900 Ice se définit comme un pneu à neige puisqu'il peut être cramponné avec des petits clous rivés dans la semelle. Cependant, le M900 Ice n'est pas offert en modèle LT, ce segment étant plutôt réservé au Trek M7 qui est disponible en 9 dimensions. Le design du Trek M7 est attirant grâce à une apparence robuste et une bande de roulement directionnelle. Ce pneu offre des performances satisfaisantes sur les surfaces sèches et mouillées. Qui plus est, la stabilité à haute vitesse profite de deux bandes centrales en continu. Par contre, comme tous les pneus bas de gamme, sa gomme durcit rapidement à basse température, ce qui allonge les distances de freinage sur les surfaces glacées et diminue l'adhérence latérale dans les courbes. Il va sans dire qu'il performe mieux dans la poudreuse et la gadoue. Vendu à prix alléchant, le Trek M7 convient aux petits budgets, aux véhicules en fin de bail ou aux véhicules parcourant peu de kilomètres en hiver.

Semelle : directionnelle

9 dimensions : 15 à 17 po

Profil : 60 à 85

Largeur : 195 à 265 mm

Cote de vitesse : Q, S

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : non

Charge maximale simple : non disponible

Usine de fabrication : Chine

Notre évaluation

Freinage sur la glace : moyen

Motricité dans la neige : moyenne

Comportement sur le sec : moyen

8e position : GT Radial Adventuro AT-AW / Note : 70%

Photo: Jean-François Guay

Peu connue, la marque GT Radial n'est pas la dernière venue dans l'univers du pneumatique. Elle appartient à la société Giti Tire qui possède plusieurs usines de fabrication, notamment, en Chine, en Indonésie et aux États-Unis (en Caroline du Sud). Ses produits sont distribués dans plus de 130 pays, ce qui démontre le sérieux de l'entreprise. Le modèle Adventuro AT-AW est assurément le meilleur pneu chinois inscrit à ce match comparatif. Portant l'étiquette « toutes conditions climatiques », l'Adventuro AT-AW peut rouler 12 mois par année au Québec puisqu'il est homologué « hiver » avec son pictogramme représentant une montagne et un flocon de neige. Les gros blocs espacés offrent une bonne motricité dans la neige, la gadoue (et aussi la boue). Comme tous les pneus à caractère économique, son rendement sur la glace souffre du durcissement de la gomme à basse température, ce qui allonge les distances de freinage et l'appui latéral dans les virages.

Semelle : conventionnelle

12 dimensions : 16 à 20 pouces

Profil : 55 à 85

Largeur : 225 à 285 mm

Cote de vitesse : S, T

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : non

Charge maximale simple : 2 470 à 3 640 lb

Usine de fabrication : Chine

Notre évaluation

Freinage sur la glace : moyen

Motricité dans la neige : moyenne

Comportement sur le sec : moyen

7e position (ex aequo) : Hercules Avalanche X-Treme LT / Note : 72%

Photo: Jean-François Guay

L'Avalanche X-Treme LT est un pneu robuste dont le design sans flafla se distingue par de gros blocs sculptés et espacés. Il est fabriqué aux États-Unis par le manufacturier Cooper Tires, et sa motricité est étonnamment bonne dans la poudreuse et la gadoue. Toutefois, les distances de freinage sur la glace et la neige durcie s'allongent au fur et à mesure que le thermomètre est à la baisse. Pour remédier à la situation, la pose de crampons (petits clous) est une solution en soi à condition de pouvoir tolérer le niveau sonore des petits clous qui entrent en contact avec le bitume. Sur l'asphalte sec ou mouillé, l'absence d'une rainure centrale sur la bande de roulement ne favorise pas la tenue de route à haute vitesse. Somme toute, il s'agit d'un pneu solide et durable conçu à l'ancienne. Pour accéder à une technologie plus moderne, son frère Avalanche RT est doté d'une semelle directionnelle et d'une gomme plus tendre qui adhère mieux à la glace. Toutefois, l'Avalanche RT n'est pas offert en modèle LT.

Semelle : conventionnelle

18 dimensions : 15 à 20 po

Profil : 65 à 85

Largeur : 215 à 285 mm

Cote de vitesse : Q, R

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : oui

Charge maximale simple : 1 985 à 3 750 lb

Usine de fabrication : États-Unis

Notre évaluation

Freinage sur la glace : bon

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : passable

7e position (ex aequo) : BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 / 72%

Photo: Jean-François Guay

On ne pouvait pas réaliser ce match comparatif sans inclure l'All-Terrain T/A KO2 de BF Goodrich. Même s'il n'est pas le précurseur de la catégorie des pneus toutes conditions climatiques, le KO2 demeure l'une des figures de proue dans ce segment en pleine expansion. Il faut dire que BF Goodrich s'est bâti au cours des dernières décennies une solide réputation dans la conception de pneus hors route avec ses modèles All-Terrain T/A et Mud-Terrain T/A. Ces pneumatiques sont extrêmement populaires auprès des propriétaires de camionnette à cause de leur belle apparence mais aussi parce qu'ils excellent dans la boue et le travail intense. L'éventail de 80 dimensions du KO2 ne laisse planer aucun doute sur sa popularité. Pour maintenir ses ventes, BF Goodrich l'a majoré de propriétés hivernales il y a quelques années afin de pouvoir le tatouer d'un flocon et d'une montagne. Malgré son homologation hivernale, le ramage du KO2 ne se rapporte malheureusement pas à son plumage. En effet, sa bande de roulement d'apparence fort prometteuse a éprouvé certaines difficultés à s'agripper au bitume froid ou glacé lors de nos tests de freinage et de slalom. Cependant, il est parvenu à tirer son épingle du jeu dans la poudreuse fraîche pour ensuite manquer de souffle dans la neige dure et profonde. Somme toute, le KO2 séduit par son look du tonnerre et son comportement honnête sur le bitume sec ou mouillé, et ce, 12 mois par année.

Semelle : conventionnelle

80 dimensions : 15 à 20 po

Profil : 55 à 85

Largeur : 225 à 325 mm

Cote de vitesse : R, S, T

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : non

Charge maximale simple : 1 985 à 3 750 lb

Usine de fabrication : États-Unis

Notre évaluation

Freinage sur la glace : moyen

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : bon

6e position : Motomaster Total Terrain W/T / Note : 75%

Photo: Jean-François Guay

Même si Canadian Tire ne fabrique pas de pneus, la chaîne de magasins possède tout de même le plus important réseau de distribution au pays avec près de 20% du marché. La plupart des grandes marques de pneus sont vendues par Canadian Tire, néanmoins le géant du marché au détail se fait un devoir de proposer des produits estampés de sa marque maison Motomaster. Pour ce faire, Canadian Tire demande à des manufacturiers de pneus de renom de fabriquer des pneus qui seront vendus sous le nom de Motomaster. Cela dit, le modèle Total Terrain W/T n'est pas piqué des vers puisqu'il est dérivé du modèle Discoverer de Cooper Tires (et par ricochet du Hercules Avalanche X-Treme LT) qui possède une vaste expertise dans la fabrication de pneus pour camions. On s'accorde pour dire que le Discoverer ne partage pas toutes ses technologies avec le Total Terrain W/T étant donné que Cooper réserve à son protégé un léger avantage en ce qui concerne le design de sa bande de roulement. Alors, lequel choisir? Eh bien, l’acheteur optera pour le Motomaster à cause du large réseau de distribution de Canadian Tire et ses tarifs plus bas que le Cooper. Lors de notre test, le Total Terrain W/T s'est distingué par sa robustesse et son efficacité dans la neige profonde. Son comportement sur la glace est correct, mais sans plus à cause de la dureté de la gomme. De même, il est assez bruyant sur le bitume sec - et davantage si l'on ajoute des crampons (petits clous).

Dimensions : 16 à 20 pouces

Profil : 60 à 75

Largeur : 215 à 275 mm

Cote de vitesse : Q, R, T

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : non

Charge maximale simple : non disponible

Usine de fabrication : non disponible

Notre évaluation

Freinage sur la glace : bon

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : moyen

5e position (ex aequo) : Pirelli Scorpion All Terrain Plus / Note : 78%

Photo: Jean-François Guay

Il est vrai que les propriétaires de pick-up pensent rarement à Pirelli pour chausser leur véhicle. À tort, ils croient que le manufacturier italien concocte essentiellement des godasses pour les voitures sport et les VUS de luxe. Or, Pirelli offre une vaste gamme de produits pour tous les genres de véhicules. Qui plus est, l'éventail des dimensions est quasi illimité... Cela dit, le Scorpion All Terrain Plus est une première incursion pour Pirelli dans le segment des pneus d'hiver LT. Catalogué « toutes conditions climatiques », le Scorpion A/T Plus se reconnaît par le design futuriste de sa bande de roulement. Qu'à cela ne tienne, il faut parfois se méfier du beau cosmétique d'une semelle! En effet, si ce Pirelli se défend fort bien dans la neige, la gadoue et aussi dans la boue en conduite hors route, on aurait aimé qu'il ait plus d'adhérence quand les surfaces sont glacées ou recouvertes de neige durcie. Sur le bitume sec ou mouillé, ce pneu toutes saisons performe bien d'autant plus que son silence de roulement est surprenant si l'on tient compte des gros blocs qui parsèment sa semelle.

Semelle : conventionnelle

11 dimensions : 16 à 20 pouces

Profil : 55 à 75

Largeur : 235 à 285 mm

Cote de vitesse : R, S, T

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : non

Charge maximale simple : 2 530 à 3 740 lb

Usine de fabrication : Brésil

Notre évaluation

Freinage sur la glace : moyen

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : bon

5e position (ex aequo) : Goodyear Wrangler Dura Trac / Note : 78%

Photo: Jean-François Guay

En plus des nombreux modèles de pneus d'hiver conçus pour les voitures, fourgonnettes et VUS, Goodyear propose un vaste choix de pneumatiques pour les camionnettes. La gamme de pneus d'hiver LT est composée de l'Ultra Grip Ice WRT LT, du Wintercommand et des pneus toutes conditions climatiques que sont le Wrangler Dura Trac, le Wrangler All Terrain Adventure et le Wrangler Trailrunner AT. Entre ces trois derniers modèles, nous avons préféré le cosmétique du Dura Trac qui a fière allure avec ses gros blocs sculptés. D'autant plus que ce pneu toutes conditions climatiques déroge aux normes de la catégorie en étant parsemé de petits orifices permettant l'installation de crampons (petits clous). Cela dit, si vous succombez à la tentation de clouter le Dura Trac, soyez averti que vous ne pourrez pas rouler 12 mois par année malgré sa vocation toutes conditions climatiques puisque la période d'utilisation des pneus à crampons au Québec est limitée du 15 octobre au 1er mai. Si le Dura Trac mord bien dans la neige, il perd cependant sa belle assurance sur la glace et la neige durcie.

Par rapport au Dura Trac, les bandes de roulement de l'All Terrain Adventure et du Trailrunner AT sont moins agressives et leurs semelles ne peuvent être cramponnées. Au demeurant, le confort de roulement de ces derniers surpasse celui du Dura Trac. Pour circuler en terrain accidenté ou sur les chantiers de construction, la robustesse de l'All Terrain Adventure gagne des points grâce à une couche de protection en Kevlar.

Semelle : conventionnelle

32 dimensions : 15 à 20 pouces (Dura Trac)

31 dimensions : 15 à 20 pouces (All Terrain Adventure)

16 dimensions : 15 à 20 pouces (Trailrunner AT)

Profil : 60 à 85

Largeur : 225 à 315 mm

Cote de vitesse : P, Q, R, S

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : oui (Dura Trac)

Charge maximale simple : 1 985 à 4 080 lb (Dura Trac)

Charge maximale simple : 2 270 à 3 750 lb (All Terrain Adventure)

Charge maximale simple : 2 270 à 3 750 lb (Trail Runner AT)

Usine de fabrication : Brésil (Dura Trac), All Terrain Adventure (Chili), États-Unis (Trail Runner AT)

Notre évaluation (Dura Trac)

Freinage sur la glace : moyen

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : bon

4e position : Yokohama Geolandar A/T G015 / Note : 79%

Photo: Jean-François Guay

On pourrait dire que la gamme Yokohama a un vide vu que le manufacturier japonais ne propose pas de pneus d’hiver LT pour rivaliser avec les produits de Goodyear, Toyo et Bridgestone. En effet, l'acheteur doit se rabattre sur le Geolander A/T GO15 qui est un pneu toutes conditions climatiques. Cela dit, ce pneu est assurément le meilleur pneu toutes saisons de ce match comparatif grâce à ses bonnes performances dans la neige et sur la glace. Toutefois, il faudra redoubler de prudence quand la température extérieure sera glaciale puisque le durcissement du caoutchouc étire les distances de freinage sur le bitume froid ou glacé. On peut juste espérer que Yokohama travaille à développer une version LT du nouveau modèle G075 quoique le modèle iG51v serait un candidat redoutable pour la concurrence s'il était disponible en déclinaison LT à 10 plis. On peut toujours rêver!

Semelle : conventionnelle

31 dimensions : 15 à 22 pouces

Profil : 55 à 85

Largeur : 215 à 325 mm

Cote de vitesse : R, S

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : non

Charge maximale simple : 1 765 à 3 860 lb

Usine de fabrication : Thaïlande

Notre évaluation

Freinage sur la glace : bon

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : très bon

3e position : Goodyear Ultra Grip Ice WRT LT / Note : 83%

Photo: Jean-François Guay

Parmi tous les pneus LT de Goodyear, l'Ultra Grip WRT LT est le seul véritable produit hivernal du manufacturier américain alors que ses autres modèles (Dura Trac, All Terrain Adventure et Trailrunner AT) homologués pour l'hiver sont des pneus toutes conditions climatiques. Comme la version SUV, la déclinaison LT de l'Ultra Grip Ice WRT offre la possibilité de faire installer des crampons (petits clous) sur la semelle. Ces appendices métalliques ont le mérite sur la glace de réduire les distances de freinage et de mieux s'accrocher dans les virages. En contrepartie, la présence de crampons va affecter la tenue de route et les distances de freinage sur le sec, en plus de rehausser le niveau sonore. Qu'à cela ne tienne, l'Ultra Grip Ice WRT LT (sans crampons) s'est classé parmi les meilleurs lors de nos tests à cause de la qualité de la gomme qui demeure molle à basse température. Par contre, sachez qu'il aurait été devancé au classement par le Michelin LTX Winter si ce dernier n'avait pas été sorti du marché par Bibendum. Parmi les points forts des pneus Goodyear, mentionnons leur durabilité et leur vaste réseau de distribution.

Semelle : directionnelle

6 dimensions : 16 à 20 pouces

Profil : 70 et 75

Largeur : 245 à 275 mm

Cote de vitesse : Q

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : oui

Charge maximale simple : 3 000 à 3 640 lb

Usine de fabrication : États-Unis

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : bonne

Comportement sur le sec : très bon

2e position : Toyo Open Country WLT1 / Note : 86%

Photo: Jean-François Guay

Plusieurs produits Open Country de Toyo sont homologués pour l'hiver dans la déclinaison LT. On retrouve le C/T, l’A/T II, le M-55 et le WLT1. Ce dernier est le seul « vrai » pneu d'hiver alors que les trois autres sont des pneus toutes conditions climatiques. Il va sans dire que le composé de la gomme et le design de la semelle favorisent et de loin le WLT1 dans la neige et sur la glace. La semelle agressive du M-55 performe bien dans la neige, mais la gomme devient rapidement dure à basse température d'où son manque d'adhérence sur la glace - pour que celle-ci soit meilleure, il est possible de lui ajouter des crampons (petits clous). Quant aux modèles C/T et A/T II, ces derniers ont belle apparence avec leurs gros blocs sculptés mais leur terrain de jeu se limite essentiellement à la poudreuse et la boue. En effet, ces deux costauds ont horreur de la glace et de la neige durcie. Il y a aussi le modèle H09 lequel est limité à deux dimensions en version LT. Au final, l'Open Country WLT1 est une valeur sûre et la qualité de ce produit fabriqué au Japon est indéniable. Toutefois, la participation du Bridgestone Blizzak LT aurait pu mélanger les cartes. Mais, ce dernier était absent du match! La revanche sera pour une autre fois...

Semelle : conventionnelle

17 dimensions : 16 à 20 pouces

Profil : 60 à 85

Largeur : 215 à 285 mm

Cote de vitesse : Q

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Charge maximale simple : 2 680 à 3 750 lb

Cramponnable : non

Usine de fabrication : Japon

Notre évaluation

Freinage sur la glace : très bon

Motricité dans la neige : très bonne

Comportement sur le sec : très bon

1re position : Nokian Hakkapeliitta LT2 / Hakkapeliitta LT3 / Note : 90%

Photo: Jean-François Guay

Encore une fois, Nokian a concocté un produit qui se classe en première position de notre classement. Lors de nos tests, le Hakkapeliitta LT2 et le tout nouveau Hakkapeliitta LT3 se sont montrés sans pitié face à leurs adversaires. En plus de profiter d'une construction solide, le design et le composé de la bande de roulement ont permis à ces produits finlandais de remporter haut la main tous les exercices se déroulant dans la neige et sur la glace. Pour améliorer encore plus leur motricité sur la glace, il est possible d'opter pour des crampons, lesquels sont installés en usine. Sur le sec, le LT2 et le LT3 n'offrent pas un confort aussi relevé que le Toyo Open Country WLT1 et le Goodyear Ultra Grip Ice WRT LT. Du côté des pneus toutes conditions climatiques de catégorie LT, la gamme Nokian comprend le Rotiiva AT et le tout nouveau Rotiiva AT Plus. Le rendement de ces derniers en hiver est légèrement en deçà du comportement de leurs frères LT2 et LT3, mais ils peuvent rouler 12 mois par année en étant capables de résister aux chaleurs estivales.

Semelle : directionnelle (LT2), conventionnelle (AT Plus)

16 dimensions : 16 à 20 pouces

Profil : 65 à 85 (LT2), 55 à 75 (AT Plus)

Largeur : 225 à 315 mm (LT2), 225 à 305 mm (AT Plus)

Cote de vitesse : Q (LT2), S (AT Plus)

Mode de roulage à plat (Run Flat) : non

Cramponnable : oui (LT2 et LT3)

Charge maximale simple : 2 680 à 3 750 kg

Usine de fabrication : Finlande (LT2)

Notre évaluation

Freinage sur la glace : excellent

Motricité dans la neige : excellente

Comportement sur le sec : bon

L'auteur tient à remercier le journaliste automobile Michel Poirier-Defoy pour son expertise et sa précieuse collaboration pour la réalisation de ce match comparatif. Nos sincères remerciements également à FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) pour le prêt d'un Ram 1500. De même, nous tenons à remercier Atelier Yvon Lanthier (situé à Saint-Jérôme) pour l'entreposage, le montage et démontage des pneus.