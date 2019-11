La conduite autonome : ce qu’en pense Antoine Joubert

Une voiture autonome impliquée dans un accident. Que s’est-il passé?

Les voitures autonomes (VA) sont de plus en plus évoluées et elles effectuent progressivement leur entrée sur les routes de certaines grandes villes américaines de la côte ouest. En Californie et en Arizona, certaines municipalités vont même jusqu’à permettre le déplacement de certaines voitures entièrement autonomes sur des voies publiques.