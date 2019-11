En studio : le déclin des voitures citadines

Hyundai Accent 2020 : adieu berline!

Une autre voiture sous-compacte s’apprête à nous quitter. En plus des Ford Fiesta et Nissan Versa Note , on vient d’obtenir la confirmation officielle de Hyundai Canada que la berline Accent ne sera pas de retour pour 2020. Le modèle à hayon, plus populaire, demeurera toutefois sur le marché. Étrangement, …