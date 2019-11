Camion électrique de Tesla : enfin une date!

On connaît maintenant la date exacte de la première mondiale du très attendu camion électrique de Tesla.

Sur Twitter, le PDG Elon Musk a écrit que le « Cybertruck » (le surnom qu’il lui donne pour l’instant) sera dévoilé le 21 novembre près de l’usine de la fusée SpaceX. C’est trois jours après le début de l’événement médiatique Automobility du Salon de l’auto de Los Angeles non loin de là.

Ce sera très intéressant de voir quel véhicule retient le plus l’attention au terme de la semaine : le camion de Tesla ou le VUS électrique de Ford inspiré de la Mustang.

Il y a un gros buzz qui entoure ces deux modèles et le premier promet de laisser tout le monde bouche bée et de chambouler l’industrie automobile au grand complet.

Photo: Tesla

Jusqu’à maintenant, on n’a vu que des croquis et des images produites par des fans et quelques médias, mais il est certain que le camion de Tesla aura un design futuriste. D’ailleurs, l’inspiration proviendrait du film Blade Runner… dont l’action se déroule à Los Angeles en 2019!

Musk a déjà mentionné une autonomie de plus de 650 kilomètres, ce qui est comparable à celle du Rivian R1T. Il a aussi parlé d’un véhicule qui serait à la fois un meilleur camion que le Ford F-150 en termes de fonctionnalité et d’utilité et une meilleure voiture sport que la Porsche 911 de base.

Ce n’est pas tout : la cabine pourrait asseoir six personnes et la caisse qui se trouve derrière serait assez grande pour transporter une autre camionnette rivale de format pleine grandeur. Et Musk a jadis fait allusion à une capacité de remorquage de 300 000 livres.

Heureusement, on connaîtra la vérité très bientôt.

Tout ceci étant dit, ne vous attendez pas à ce que le camion électrique de Tesla débarque sur les routes de sitôt. Par exemple, le nouveau multisegment Model Y dévoilé en mars dernier n’entrera en production qu’à l’été 2020. Tesla prépare aussi le lancement de sa nouvelle Roadster et de son semi-remorque.

De façon réaliste, les livraisons devraient débuter en 2021 et la compagnie recueillera les dépôts pour des réservations plusieurs mois avant ça.