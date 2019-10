Une Hyundai Veloster N encore plus performante pour SEMA

L’édition 2019 du Salon SEMA à Las Vegas arrive à grands pas et, comme vous le savez, plusieurs compagnies ont déjà annoncé leurs couleurs pour l’événement.

Hyundai ne fait pas exception. Cette année, le constructeur sud-coréen propose non seulement une Veloster tout-terrain, mais aussi une version encore plus sportive de la Veloster N.

Bien qu’il ne change rien au moteur ni à ses 275 chevaux, le concept Veloster N Performance remplace une foule de composants qui devraient améliorer la tenue de route.

Photo: Hyundai

Au niveau du châssis, on note une suspension Extreme Racing avec ressorts et amortisseurs concentriques, des barres stabilisatrices Daewon Steel ainsi que des renforts WIF à l’avant, au centre et à l’arrière. Alcon fournit des étriers à six pistons à l’avant et à quatre pistons à l’arrière pour mordre les disques de 380 et 360 millimètres, respectivement.

Les jantes de course OZ de 19 pouces en aluminium forgé sont chaussées de pneus Pirelli P-Zero Corsa encore plus collants, tandis que les embouts d’échappement Capristo de type cat-back sont conçus pour émettre un son plus guttural.

Côté design, on aime beaucoup la prise d’air sur le capot, les nouvelles grilles à l’avant, l’aileron et le diffuseur surdimensionnés à l’arrière de même que les divers accents orangés qui contrastent avec la peinture gris mat foncé de la carrosserie. Il y a aussi un nouveau couvercle sur le moteur.

Photo: Hyundai

Évidemment, le concept Hyundai Veloster N Performance comprend aussi des modifications dans l’habitacle, à commencer par des sièges sport Sabelt en carbone et en suède Alcantara. Ce dernier matériau recouvre même le volant, la gaine du levier de vitesses, le frein de stationnement, le dessus de la planche de bord et de l’instrumentation, les montants de toit, la partie supérieure des portières, l’accoudoir central et le plafond.

En outre, le pommeau du levier de vitesses est en aluminium, tout comme les plaques de seuil N dans les cadres de portes. Un bouton de démarrage rouge et des tapis de plancher sport complètent l’ensemble.

Continuez à nous suivre pour voir d’autres bolides spéciaux concoctés pour le Salon SEMA 2019, qui se déroulera du 5 au 8 novembre.