La Kia Optima 2021 promet tout un style

Une nouvelle génération de la Kia Optima est en route pour 2021, empruntant l’architecture repensée de sa cousine, la Hyundai Sonata 2020.

À quoi ressemblera-t-elle? Eh bien, le constructeur vient de publier sur Facebook un aperçu de sa K5 (c’est le nom de la berline intermédiaire en Corée) et on peut s’attendre à un design beaucoup plus agressif et branché.

Évidemment, ce ne sont pour l’instant que des croquis, mais quelques-uns des éléments de design se retrouveront assurément sur le modèle de production.

On note d’abord un capot au relief très prononcé, avec des arêtes de part et d’autre du logo de Kia, ainsi qu’une calandre élargie qu’entrecoupent de nouveaux feux de jour à DEL en forme de « Z ». Très accrocheur, tout ça.

Sur les côtés, les roues sont redessinées, les rétroviseurs sont un peu plus bas et la ligne de toit fuyante imite ces fameux coupés à quatre portes de plus en plus répandus. Elle est accentuée par une bande de chrome qui semble se rejoindre à l’arrière, sous la lunette, pour créer une ligne continue autour de la voiture.

Le coffre arbore un mince aileron intégré, tandis que les feux arrière à DEL adoptent un look unifié.

Photo: Kia

À l’intérieur, les changements seront tout aussi importants. Sur la console centrale, le levier de vitesses est remplacé par une molette et on devine que le vaste accoudoir cache du rangement additionnel. Plusieurs commandes et boutons physiques disparaissent au profit de deux grands écrans numériques (celui du centre sera tactile). Les versions de base risquent toutefois de se contenter d’une instrumentation plus conventionnelle.

Photo: Kia

En attendant le dévoilement officiel de la Kia Optima 2021, qui pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, vous devez savoir que le modèle 2020 voit sa gamme simplifiée par l’abandon de certains niveaux d’équipement et du moteur turbocompressé de 245 chevaux. Il reste donc un quatre-cylindres atmosphérique de 185 chevaux ainsi que des versions hybride et hybride rechargeable de 192 chevaux. Cette dernière fournit une autonomie de 47 kilomètres en mode électrique.