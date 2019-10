Une fortune pour cette Lamborghini Miura 1969 abandonnée

Une rarissime Lamborghini Miura P400 S 1969, qu’on croit être l’un des derniers exemplaires encore dans son état original, s’est vendue pour la mirobolante somme de 2,09 M$ lors d’un récent encan de RM Sotheby’s à Londres.

Seulement 338 Miura S ont été fabriquées à l’époque et celle-ci avait une valeur estimée entre 1,3 M$ et 1,7 M$ avant que les enchères débutent.

La poussiéreuse mais magnifique voiture sport italienne à moteur central que vous voyez ici sur les images n’a eu que deux propriétaires dans sa vie. Le dernier, un pilote de course amateur, l’avait achetée en 1974. À sa mort en 2005, la voiture a été remisée dans une grange quelque part en Allemagne où elle est restée cachée pendant 14 ans.

Photo: RM Sotheby's

La peinture jaune de sa carrosserie emblématique contraste royalement avec le bleu de son habitacle biplace, tandis que le moteur V12 de 3,9 litres n’a roulé que sur 16 000 kilomètres environ.

Tel que mentionné plus tôt, il s’agit d’un exemplaire original et aucune modification ou restauration n’a été apportée.

Photo: RM Sotheby's

« La Lamborghini Miura s’est bien vendue en raison de sa rareté et de son exclusivité. Nous sommes fiers d’avoir organisé la vente de cette voiture qui change de main pour la première fois en plus de 40 ans », a déclaré Will Smith, directeur de RM Sotheby's à Londres.

L’histoire ne dit pas si le nouvel acheteur entend la conserver dans cet état ou bien lui redonner son lustre d’antan.