Confirmé : le Ford Flex tire sa révérence

Le sort de l’incomparable et polyvalent Ford Flex était écrit dans le ciel, mais la compagnie a quand même annoncé officiellement aujourd’hui qu’il ne reviendrait pas en 2020 et que la production cesserait définitivement dans les prochains jours à l’usine d’Oakville, en Ontario.

Ayant trouvé seulement 2 418 preneurs au Canada au cours des trois premiers trimestres de 2019, le Flex est de loin le moins populaire des VUS de Ford. Cela dit, ses ventes sont en hausse par rapport à l’année précédente.

D’abord imaginé sous la forme du concept Fairlane, lancé en 2005, le Flex a fait son apparition sur le marché comme modèle 2009. Il se voulait un nouveau genre de véhicule utilitaire, doté d’un profil bas et d’un look rétro-chic avec un habitacle à sept places conçu pour plaire aux familles urbaines (vous vous souvenez du petit frigo disponible entre les sièges de la deuxième rangée?). Sa transmission intégrale en option servait clairement plus à affronter les routes enneigées qu’à s’aventurer en dehors des sentiers battus.

Photo: Ford Canada

Aux yeux de plusieurs, le très spacieux Flex s’est imposé davantage comme une belle fourgonnette – ou une interprétation moderne des familiales des années 1970 – qu’un véritable VUS.

En même temps, sa puissance et ses capacités avaient de quoi surprendre. Développant 287 chevaux, le V6 de 3,5 litres inclus de série pouvait être remplacé par une version EcoBoost turbocompressée de 365 chevaux capable de remorquer jusqu’à 4 500 livres – des chiffres similaires à ceux du nouveau Ford Explorer. Le prix du modèle 2019 débute à 32 649 $.

Le Lincoln MKT, qui reposait sur la même plateforme que le Flex et qui sortait lui aussi de l’usine d’Oakville, a vu sa production cesser plus tôt ce mois-ci. Notons que le constructeur prévoit remplacer les trois quarts de son catalogue actuel d’ici la fin de 2020.

En passant, si vous envisagez l’achat d’un Ford Flex usagé, sachez qu’une mise à jour relativement substantielle, tant sur le plan du design que de la technologie et des commodités, a été apportée pour 2013.