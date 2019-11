Cadillac n’est pas pressée de lancer des VUS de performance

Alors que les constructeurs européens semblent obsédés ces temps-ci par les VUS haute performance, la marque de prestige de General Motors n’est pas pressée d’emboîter le pas.

En effet, si vous espériez une version plus athlétique et plus redoutable des Cadillac XT5 et XT6 portant le fameux écusson V, vous devrez patienter au moins jusqu’à la prochaine génération.

C’est ce que rapporte le site Cadillac Society, dont les informations proviennent d’une source familière avec les plans de la compagnie.

Présentement, il est possible de choisir l’un ou l’autre de ces VUS en version Sport, avec un système de rouage intégral à double embrayage inclus de série, mais la transformation est plus esthétique qu’autre chose.

Photo: Caleb Gingras

Malgré une bonne mise à jour pour l’année-modèle 2020, qui lui a fait gagner un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 237 chevaux, le Cadillac XT5 n’offre rien de plus puissant et dynamique qu’un V6 atmosphérique développant 310 chevaux.

De son côté, le Cadillac XT6 n’a pour seule option mécanique que ledit V6, lui aussi avec une cavalerie de 310 chevaux.

Qu’en est-il du petit Cadillac XT4? Il semblerait que les rumeurs d’une version de performance aient été grandement exagérées. Tout comme le XT5, il renferme de série un moteur turbo de 237 chevaux.

Photo: Cadillac

Au moment où l’on se parle, Cadillac préfère se concentrer sur ses toutes nouvelles berlines CT5 et CT4 qui, elles, ont été annoncées avec des versions survitaminées. Il s’agit bien sûr des CT5-V et CT4-V. Quelque chose d’encore plus spectaculaire est même en préparation, possiblement avec un V8 biturbo de 550 chevaux comme on a vu dans la CT6-V.

Bref, les VUS haute performance tels que le BMW X3 M, le Jaguar F-PACE SVR et le Mercedes-AMG GLC 63 n’auront pas à se soucier d’une menace américaine avant quelques années.