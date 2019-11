Volkswagen Golf MK8 : cinq choses à savoir

Dans le cadre d’un évènement qui se tenait à Wolfsburg en Allemagne, Volkswagen a dévoilé la huitième génération de sa populaire Golf. Rappelons que le modèle a vu le jour en 1974 et que sa commercialisation a été ininterrompue depuis.

Voici cinq choses à savoir à propos de la huitième génération de la Volkswagen Golf.

Des changements esthétiques timides

Fidèle à elle-même, la Golf évolue discrètement. On note qu’elle est décorée par le nouveau logo de la marque allemande. Sur le hayon, le nom du modèle est désormais indiqué en grosses lettres centrées sous le sigle du constructeur.

Photo: Volkswagen

Quant aux phares, aux roues, aux feux et aux pare-chocs, ils ont tous été redessinés.

Un habitacle moderne

Histoire d’être de son époque, la Golf de huitième génération est dotée d’un écran tactile de grande dimension qui se trouve au centre de la planche de bord. On remarque que celle-ci est dotée de moins de boutons physiques qu’auparavant et on s’imagine que la plupart des commandes sont désormais intégrées dans le système d’infodivertissement.

Comme on en a l’habitude chez Volkswagen, l’habitacle est généralement foncé et austère tout en étant chic.

Photo: Volkswagen

Hybride rechargeable

Une multitude de motorisations pourront loger sous le capot de la Golf. Parmi celles-ci, notons deux versions hybrides rechargeables dont la batterie de 13 kWh permet de parcourir jusqu’à 60 kilomètres avec une seule charge selon les normes européennes. Le moteur à quatre cylindres de 147 chevaux continuera sa route avec la Golf MK8.

Il est encore trop tôt pour savoir quelles versions seront vendues au Canada.

Photo: Volkswagen

La transmission manuelle demeure

Comme on peut le voir sur les photos de cette nouvelle Golf, une transmission manuelle à six rapports est offerte. Pour le moment, on ignore à quelle motorisation elle sera jumelée et si elle sera commercialisée en Amérique du Nord.

Il est à noter que les Golf munies d’une boîte automatique ont vu leur traditionnel levier de vitesses disparaître. En effet, c’est un petit bouton et un sélecteur qui se charge désormais du travail.

Photo: Volkswagen

Patience…

Bien que la production des premières unités de cette nouvelle Volkswagen débute en décembre prochain, il faudra attendre jusqu’en 2021 pour voir la Golf de huitième génération débarquer chez nous à titre de modèle 2022. En effet, la génération actuelle de la Golf, la MK7, demeurera offerte chez nous pendant encore deux autres années.

Pour le moment, le prix qui sera demandé pour ce nouveau modèle demeure inconnu. À titre indicatif, la Golf 2019 est vendue à partir de 22 500 $ sur le marché canadien.