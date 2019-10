La Volkswagen Golf 2021 dévoilée pour une première fois

C’est fait : la Volkswagen Golf de huitième génération vient d’être dévoilée en première mondiale lors d’un événement spécial à Wolfsburg, en Allemagne.

Comme les images qui circulaient depuis un certain temps nous l’avaient annoncé, ses lignes ne représentent qu’une évolution par rapport à la génération sortante.

Toutefois, les détails ont passablement changé. La calandre est plus mince et ornée du nouveau logo de Volkswagen, les phares redessinés affichent un look très moderne et l’ouverture pleine largeur au bas du pare-chocs avant est retravaillée. Il y aura cependant des variations entre les différents modèles (le jaune-vert que vous voyez un peu plus bas est la Golf R).

Évidemment, les roues sont nouvelles aussi. Même chose pour les feux et le pare-chocs à l’arrière. Dans l’ensemble, les designers en ont fait juste assez pour qu’on parle d’une réussite.

Photo: Volkswagen

Le plus gros changement se trouve à l’intérieur de la Golf. La planche de bord très à l’horizontale comporte une poignée de boutons physiques seulement. Presque tout est regroupé sur l’affichage numérique derrière le volant, le petit panneau de commandes juste à gauche et bien sûr l’écran tactile à droite, ce dernier étant propulsé par le système d’infodivertissement de nouvelle génération de Volkswagen. Un affichage tête haute sur le pare-brise sera même disponible.

Au niveau de la console centrale, le rangement a été repensé et, avec la boîte automatique, un bouton et un minuscule sélecteur remplacent le traditionnel levier de vitesses afin de libérer de l’espace. Une autre image nous montre un levier : la nouvelle Golf continuera donc d’offrir une boîte manuelle à six rapports. Hourra!

Photo: Volkswagen

Parmi les autres faits saillants à bord, on note des sièges redessinés, un volant à base plate, un éclairage ambiant personnalisable, de nombreuses aides à la conduite ainsi que ses divers services et fonctionnalités par Internet tels que We Connect.

Sur la route, le conducteur de la Golf pourra choisir entre les modes Eco, Confort et Sport, sans oublier un mode individuel où les différents systèmes peuvent être ajustés séparément.

À l’échelle mondiale, trois versions hybrides avec batterie de 48 volts et deux versions hybrides rechargeables avec batterie de 13 kWh (procurant une autonomie de 60 kilomètres selon la norme WLTP) sont annoncées. Le quatre-cylindres à essence de 147 chevaux est de retour, mais les motorisations plus puissantes comme celles des GTI et Golf R ne sont pas précisées.

Photo: Volkswagen

Il n’y aura plus de e-Golf, puisque Volkswagen s’apprête à commercialiser sa nouvelle génération de véhicules électriques. Le premier chez nous sera un multisegment basé sur le concept ID. CROZZ.

La Volkswagen Golf 2021 devrait arriver au Canada au milieu de l’an prochain. On connaîtra les détails techniques et l’équipement spécifiques à notre marché d’ici là.