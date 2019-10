Tesla, maintenant rentable, a plusieurs bonnes nouvelles

Tesla annonce sa plus grosse mise à jour logicielle à vie

Tesla vient d’annoncer la version 10.0 de son logiciel, la plus grosse mise à jour jamais effectuée dans ses véhicules. Encore une fois, le tout se fait sans fil et permettra aux propriétaires d’en faire encore plus avec leur Tesla. L’ajout le plus impressionnant est un valet intelligent qui vous …