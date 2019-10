Huawei développera des radars pour voitures autonomes

Huawei, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et de communication (TIC) et de dispositifs intelligents, a annoncé prendre part dans le développement de technologies pour voitures autonomes.

Lors d’une conférence de presse à Beijing, le président de Huawei, Xu Zhijin, a déclaré que la compagnie utilisera son matériel de communication 5G pour l’industrie automobile, lancé en avril dernier. Le but sera de développer un radar à ondes millimétriques et un radar au laser. Par conséquent, Huawei construira un « écosystème » de capteurs équipés à l’intérieur des voitures.

À titre informatif, les capteurs radar au laser et à ondes millimétriques sont employés par les constructeurs de véhicules autonomes pour récolter des informations par rapport à l’environnement de l’auto.

Photo: AFP

La décision de Huawei intervient alors que la Chine s’efforce de suivre le rythme des États-Unis dans la course mondiale au développement de voitures autonomes.

Il y a environ deux mois, Huawei a démontré ses technologies de véhicules autonomes à Toronto, dans le cadre de l’atelier organisé par la 5G Automotive Association. Les présentations ont servi à montrer la pertinence de cette technologie.

L’une des technologies présentées était les caméras intégrées à l’intérieur des véhicules. Huawei a montré comment la détection en temps réel sur un réseau cellulaire (5G) permet de surveiller et de protéger les usagers de la route vulnérables (VRU), tels que les piétons ou les cyclistes.

Rob Backhouse, le directeur technique de Huawei Canada, a déclaré « qu’il faudra utiliser la force et la fiabilité des réseaux sans fil 5G des leaders du marché mondial. [Ceci permettra] d’obtenir un avenir plus sûr et plus efficace pour les voitures connectées ».

Pour le moment, aucun détail n’a été fourni quant au développement des produits.