En studio : que se passe-t-il avec les voitures décapotables?

Les voitures décapotables seraient-elles en perte de vitesse?

Volkswagen retire la Beetle du marché, la Nissan 370Z reste en coupé mais ne roulera plus à ciel ouvert et ça commence à sentir la fin pour la Fiat 124 Spider. Que se passe-t-il? L'engouement n’est plus là et un fossé se creuse entre deux types de clientèle : les gens qui achètent de l’usagé et ceux qui investissent grassement pour un produit de niche dans le neuf.

Selon notre expert Antoine Joubert, les petits véhicules récréatifs abordables avec toit rétractable que nous avons connus ne font définitivement plus partie de la ligne de pensée de notre marché actuel. Pontiac Sunfire ou Dodge Shadow décapotables sont maintenant des vestiges du passé…