Face-à-face : la Toyota Corolla hybride 2020 sous la loupe

Pour la première fois de son histoire, la Toyota Corolla est livrable avec une motorisation hybride pour l'année-modèle 2020.

Équipée de la même motorisation qui anime la Toyota Prius, la Corolla propose ainsi une moyenne de consommation de carburant plus basse que jamais. Qui plus est, le véhicule adopte une attitude et un comportement routier plus captivants qu'auparavant.

Il est vrai que la Corolla a bien changé depuis douze générations, l’esthétique de la carrosserie, les sièges chauffants arrière et la recharge par induction de votre cellulaire en sont de bons exemples.

Au cours de cette capsule Face-à-face, les journalistes du Guide de l'auto Germain Goyer et Frédéric Mercier sillonnent les routes de Boucherville pour commenter la nouvelle Toyota Corolla Hybride 2020.